Adultos mayores y pandemia: maltrato, miedo y aprendizaje

Según los resultados de una encuesta realizada entre los adultos mayores, durante la cuarentena tuvieron más temor de que se enfermara un familiar a contagiarse del Covid-19, sintieron el destrato de algunas instituciones, como por ejemplo los bancos, y calificaron como uno de sus mayores desafíos aprender el “nuevo lenguaje” tecnológico para no perder el vínculo diario con sus afectos. El trabajo, en el que intervino la Red MayorLa Plata, permitió saber cómo ese segmento de la población vive el aislamiento, cómo se cuida y adapta a la virtualidad.

La campaña realizada por la Fundación Navarro Viola, junto a las organizaciones de Argentina que conforman la Red Global del HelpAge Internacional, expuso y cuestionó la discriminación por edad que se registró durante la pandemia por COVID-19. El objetivo fue recuperar la voz de los mayores y exponer los prejuicios a los que son sometidos y para escucharlos se hicieron encuentros virtuales y encuestas en 14 provincias. La Plata participó con 35 personas, en el relevamiento que se hizo por WhatsApp y formulario Google.

Las organizaciones consignaron que su rol es incidir en mejorar la calidad de vida de las personas mayores, bregar por que se garantice el ejercicio de sus derechos y contribuir a un envejecimiento saludable y libre de discriminaciones.

Entre los datos más relevantes se destacó que las personas mayores conocen a la perfección las medidas de cuidados a tomar durante la pandemia, y que, en su gran mayoría, están cumpliendo todo lo definido por los gobiernos nacionales y locales. Sin embargo, expresaron que observaron que las comunicaciones en medios, o incluso de la propia familia, dejan entrever el prejuicio de que no saben o no pueden cuidarse solos.

Las personas mayores expresaron que las instituciones por las que no se sintieron cuidados fueron los bancos – el 33 por ciento-; el gobierno nacional – el 26 por ciento -, las empresas de telefonía y prestadores de internet – el 23 por ciento – y la obra social – el 22 por ciento.

Respecto al uso de la tecnología, la gran mayoría de las personas pudo resolver, de maneraautónoma o con ayuda, las actividades de la vida cotidiana que forzosamente se volvieronvirtuales durante el aislamiento. Sin embargo, reconocieron que fue mucho el esfuerzo que hicieron para aprender el “nuevo lenguaje”.

Ante la pregunta de qué está haciendo el adulto mayor durante la cuarentena, la mayoría de los encuestados respondió actividades relacionadas con el entretenimiento, la comunicación con familiares y tareas del hogar. Como se pudo seleccionar más de una opción, el 80 por ciento dijo que se comunicó con la familia y amigos a través de la tecnología; el 78 por ciento vio películas, series y escuchó música; el 74 por ciento cocinó; el 71 por cieno ordenó la casa; el 57 por ciento practicó actividad física “virtual”; el 49 por ciento salió a caminar; el 43 por ciento pudo mantener las actividades que hacía de manera presencial ahora virtual; el 33 por ciento meditó, rezó; el 30 por ciento hizo algunas actividades solidarias, ayudó a otros que estaban solosy el 29 por ciento tomó cursos y clases virtuales de temáticas nuevas.

En referencia a las sensaciones y sentimiento que sintió con más frecuencia durante el aislamiento, las más mencionadas fueron: adaptación 45 por ciento; Incertidumbre 39 por ciento; miedo 39por ciento; tristeza y melancolía 37 por ciento; frustración por no poder hacer cosas que eran importantes para sí 33 por ciento; prudencia 33 por ciento; creatividad (tengo tiempo para hacer cosas que antes no podía) 28 por ciento; orgullo (me pude adaptar a las circunstancias) 25 por ciento.

Del total de personas que expresaron sentir miedo durante el aislamiento, el 35 por ciento dijo que tenía miedo a que se enferme alguien de su familia; el 27 por cientomiedos a no saber qué va a pasar y un 20 por ciento a enfermarse.

Sobre el mayor malestar que provocó el aislamiento social preventivo, el 32 por ciento dijo que fue la imposibilidad de ver a sus familiares y el 26 por ciento, no saber cuándo termina.

En cuanto a la pregunta acerca de si sentían que alguien había tomado decisiones por ellos, el 36 por ciento respondió que en muchas oportunidades; mientras que el 28 por ciento dijo que en algunas oportunidades. Por lo que el 64 por ciento de las personas mayores encuestadas consideró que otros tomaron decisiones por ellos.

En lo que refiere al autocuidado, cuando se preguntó sobre el cumplimiento de las medidas: el 59 por ciento dijo que cumple con todas las medidas y el 96 por ciento sostuvo que se calificaría entre 8 y 10 puntos en una escala del 1 al 10 respecto a su nivel de cumplimiento. Con respecto a qué es lo que más les cuesta cumplir, el 56 por ciento respondió no poder ver a la familia.

Respecto a si se sintieron cuidados, el 85 por ciento afirmó que se sintió cuidado siempre o la mayor parte del tiempo por su familia, el 46 por ciento por sus vecinos, 36 por ciento por las organizaciones de la sociedad civil, y 30 por ciento el gobierno. Sobre estos dos últimos, un 32 por ciento dijo que nunca se sintió cuidado por el gobierno, y un 37 por ciento manifestó no tener vínculo con organizaciones sociales.

Acerca de las situaciones en las que no se sintió cuidado (con posibilidad de respuesta múltiple), el 69 por ciento dijo no sentirse cuidado en la calle porque la gente no usa barbijo o no mantiene la distancia necesaria. El 29 por ciento sostuvo que en algunos locales comerciales no cumplen con los protocolos y el 26 por ciento criticó la falta de atención de los prestadores de salud (públicos o privados).

El 33 por ciento no se sintió cuidado por los bancos; el 26 por ciento por el gobierno nacional; el 23 por ciento por empresas de telefonía y prestadores de internet y el 22 por ciento por la obra social. En todos los casos las quejas fueron por temas vinculados a la comunicación: 39 por ciento por la imposibilidad de comunicarse; el 33 por ciento porque los medios para comunicarse eran muy complejos; el 31 por ciento porque no ofrecieron las respuestas que esperaban.

Con respecto al uso de la tecnología, el 86,85 por ciento de las personas mayores encuestadas pudo resolver actividades cotidianas que requirieron del uso de la tecnología, 46,95 por ciento dijo que pudo resolverlas con ayuda de familiares o vecinos, mientras que 39,91 por ciento lo hizo de manera autónoma. También referido a este punto, el 79 por ciento de los encuestados manifestó que la tecnología fue una de las herramientas que le permitió transitar de mejor manera el aislamiento.

Sobre las oportunidades de participación, el 60,56 por ciento respondió que durante el aislamiento encontró espacios de participación de los que pudo formar parte, aunque el 67,13 por ciento piensa que no hubo espacios de participación disponibles para todos por igual. Finalmente, ante la pregunta ¿en qué tipo de instituciones sintió mayor apertura a la participación?, (la cual tenía opciones múltiples de elección) el 41,34 por ciento manifestó en organizaciones sociales y el 23,23 por ciento en medios de comunicación.

Vinculado a sus herramientas para pasar mejor el aislamiento social obligatorio, el 79 por ciento de los encuestados dijo que fue apelar a la tecnología; al 61 por ciento realizar algún tipo de actividad física; al 52 por ciento el cuidado y atención de la familia y el 50 por ciento mencionó los espacios o grupos de pertenencia en los que participaba previo al aislamiento.

FAMILIA, VIAJAR Y ABRAZOS

Sobre lo primero que hará al finalizar el aislamiento, el 43 por ciento respondió ver a la familia; el 26 por ciento viajar; el 24 por ciento encontrarse con amigos; el 15 por ciento abrazar y el 11 por ciento retomar cursos y actividades postergadas.

HelpAge Internacional tiene como misión promover el bienestar y la inclusión de hombres ymujeres mayores, y reducir la pobreza y la discriminación en el futuro. La red global de HelpAgees una alianza mundial única que defiende los derechos de las personas mayores.

La primera Campaña ADA fue lanzada en 2007 en 27 países. Desde entonces ha crecidorápidamente alcanzando 59 países y en muchos de ellos se logró promover cambios a nivel depolíticas públicas que beneficien a las personas mayores. En América Latina ya son 12 los paísesdonde se desarrolla.

Organizaciones de Argentina que conforman la Red Subregional Sur de HelpAge Red Global:AMIA, Asociación Mutual de Protección Familiar, Mayores en la Diversidad, Fundación Rafam,Fundación Navarro Viola, Fundación SIDOM, el Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad,Universidad Isalud, Red Mayor La Plata y la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología.