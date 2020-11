A ritmo lento, regresa la actividad náutica con muchas ganas y estrictos protocolos

De a poco, la costa de la Región recupera su paisaje habitual y se acerca a la “normalidad” previa a la presencia del COVID-19. De a poco, el río se vuelve a agitar como anfitrión de los amantes de las actividades náuticas. Con protocolos rigurosos y todavía algunas restricciones, los clubes de Ensenada y Berisso que promueven distintas formas de navegación ya reciben socios que se largan a timonear o remar, según la oferta y el tipo de embarcación que se elija.

Confirmando la sospecha de que muchos de sus socios extrañaban sobremanera el canotaje, el kayak, los botes de paseo, el yachting, y las lanchas a motor, el Club Regatas de La Plata es visitado por estos días (habilitaciones para funcionar mediante), en su sede ensenadense, por entre 150 y 200 personas diarias que se vuelcan a las diferentes disciplinas que ofrece la entidad, tanto deportivas como recreativas. “Seguramente ese número va a aumentar ahora que se puede venir también los fines de semana”, arriesgó, confiado, el presidente de la tradicional institución con frente al Río de La Plata, Diego De Nicola.

Varios factores se conjugan en este regreso a la tradicional movida acuática que tiene lugar en la ribera de la Región: la flexibilización de los condicionamientos que impuso la pandemia, que permite algunas acciones adoptadas con determinados cuidados; la “invitación” de los días primaverales, con sol y temperaturas agradables; y una necesidad casi apremiante de los vecinos acostumbrados a navegar de regresar a la terapia desestresante del agua.

“Se nota que la gente quiere volver a los clubes. Y eso ya se advirtió durante estos meses de cuarentena estricta, cuando a pesar de que no se podía hacer uso de la institución no dejaron de pagar las cuotas. Ahora, con el clima mejorando, el movimiento empieza a parecer de temporada”, comentó entusiasmado Martín Skoda, vicepresidente de la otra entidad emblemática con sede en Ensenada, el Club Náutico, con alrededor de 1.200 asociados.

De forma paulatina se fueron habilitando las actividades después de cinco meses de clausura total en ambas entidades. En agosto hubo una primera apertura, pero se limitó a los deportes federados (remo, canotaje y vela) y a horarios sólo de lunes a viernes. La semana que acaba de terminar se autorizó el resto de la náutica (lo que es recreativo, como los botes de paseo, el remo y la clásica canoa de madera) y el tenis criollo. Todo se lleva a cabo bajo un estricto sistema de turnos y, con excepción de los dueños de las embarcaciones que por ser convivientes puede navegar juntos, el resto de los socios tiene que ajustarse a la práctica individual.

Coinciden en ese sentido los dos dirigentes en que, aunque persisten varias restricciones, la diferencia entre la fase más cerrada de la cuarentena y estos días de finales de octubre, “es la que hay entre el portón permanentemente cerrado y la vida en movimiento”.

En Regatas, una institución con unos 4.000 socios y 430 embarcaciones privadas con amarras en su predio, acaba de habilitarse además “la isla”, un sector de dicha sede donde los socios pueden caminar o trotar. La presencia de gente realizando actividades aeróbicas en ese espacio le suma vigor a un escenario que durante meses fue un desierto.

Las reglas que se siguen

No obstante el avance en los permisos para recuperar parte del ritmo perdido, todavía los clubes dedicados a las prácticas náuticas deben acatar ciertas reglas vinculadas a los cuidados sanitarios. Por caso, las instalaciones están cerradas al público; no funcionan los vestuarios (“el socio estaciona su vehículo y de ahí va directo al lugar donde se realiza la práctica”, aclaró De Nicola); no están permitidas las visitas de tipo recreativo, como reunirse a tomar mate y pasar la tarde en los jardines; en el acceso se les toma la temperatura a los ingresantes, que tienen que higienizarse las manos con alcohol en gel y limpiar el calzado en un felpudo sanitizante; y se les exige, además, cumplir con la debida distancia social.

En los casos de Regatas y el Náutico ensenadense se trabajó fuerte en la previa a las reaperturas; los dirigentes de los dos clubes fueron a la par en la presentación de los protocolos y tuvieron varias reuniones con funcionarios municipales antes de volver a abrir sus puertas. “Este es el resultado de un esfuerzo entre todos”, destacó Skoda.

La ciudad de Berisso comparte con Ensenada la idiosincrasia de las poblaciones cuya geografía incluye la presencia de un río. Y en ese aspecto, son distritos donde se incentiva desde las esferas oficiales hasta las entidades de bien público el contacto cercano y “amigable” de los vecinos con las aguas que bañan su territorio, tanto con la enseñanza de natación como con actividades náuticas.

Una de las iniciativas de fomento de las prácticas acuáticas las promueve el Club Náutico de Berisso, que ahora, en esta incipiente reapertura de actividades, reanudó las clases de canotaje que, como la exigencia es que la participación sea sólo individual, se realizan por ahora con el uso exclusivo de kayaks.

En el club berissense también se siguen rígidas pautas de bioseguridad, como, por caso, para que no se corran riesgos sanitarios, los integrantes de los grupos que retomaron las clases (el límite es de diez personas) pueden sacarse el tapaboca-nariz recién cuando ingresan con el kayak al río.

“Estaba muerto el club -dice la profesora de Educación Física Cristina Krisciunas al remontarse a los meses en que la pandemia lo encorsetó casi todo-, y ahora hay gente circulando, gente feliz”.

“Entre los que volvieron hay cuatro pares de matrimonios que están contentos de haber salido de sus casas y recuperar la actividad al aire libre”, contó Krisciunas.