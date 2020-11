Contagios a la baja, miedos y expectativa: la Ciudad se adentra en la nueva etapa

Las mayores flexibilizaciones entusiasman pero también inquietan por los que no mantienen los cuidados/ d.a

Concluyó, se sabe, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y arrancó el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO). La Ciudad, así, paulatinamente, irá transformando sus modalidades de convivencia urbana. Por ahora, hasta que el Municipio lo informe, se deben esperar las definiciones de la Provincia sobre los nuevos modos de funcionamiento de las actividades que restan habilitar. En tanto, la opinión de los vecinos se divide entre el alivio por ingresar a una fase más laxa, el temor que persiste frente a la posibilidad de contagios y la desconfianza en la responsabilidad individual, que ahora sí será la base de todos los cuidados.

Con la buena noticia de que La Plata acaba de finalizar la décima semana consecutiva con una baja de casos de coronavirus, registrándose un descenso de la evolución epidemiológica superior al 65 por ciento en los últimos dos meses y una tasa de duplicación que se estiró a 65 días, la idea es que algunas actividades vayan acomodándose a la nueva normalidad y de ese modo salir de un escenario más propio de la ciencia ficción que de la vida urbana acostumbrada pre irrupción del COVID-19.

Entre las transformaciones relacionadas con el esparcimiento que, se anticipó, serán las primeras en ponerse en práctica, se cuentan la instrumentación cada fin de semana de la modalidad de “calles abiertas” (peatonalización) en distintos puntos de la ciudad y la vuelta de las calesitas en plazas y parques.

Ya el fin de semana pasado, concretamente el domingo, se cerraron al tránsito vehicular algunas de las calles internas del Bosque para el uso pedestre y ciclista. La Comuna busca llevar ese plan a otras zonas de la Ciudad, pero falta la aprobación por parte del gobierno provincial.

Por ahora los juegos infantiles de los espacios verdes se mantendrán precintados, es decir, prohibidos al uso de los niños. Sin embargo, sí se piensa en un plan de reapertura de las tradicionales calesitas, por lo que se diseñó un proyecto para poner a toda la dotación de la Ciudad en buenas condiciones y un protocolo específico de bioseguridad para su funcionamiento.

Los gimnasios estarían más cerca de abrir (hasta ahora sólo se admite la actividad física dirigida al aire libre), pero resta que se determine (también por parte de la Provincia) el aforo (la capacidad máxima) que se les exigirá a esas instalaciones para que retomen su rutina puertas adentro.

Para algunos vecinos, las nuevas medidas, según señalaron, no le cambiarán mucho la vida cotidiana. Luis, por caso, resaltó que “hasta que no encuentren la vacuna será el mismo peligro, porque la gente ya no respetó el aislamiento, como ayer -por anteayer- en Plaza Moreno, que estuvieron todos juntos y se abrazaban”.

También Mara dijo temer a este relajamiento de las medidas sanitarias: “Yo preferiría que sigamos con el aislamiento, sobre todo por nuestra salud. Salgo a trabajar, pero si fuera por mí, me quedaría adentro”, confió.

En cambio, para Javier, esta nueva etapa sólo se trata de formalizar una situación que ya estaba dada de hecho, porque, según destacó el vecino, “seguimos haciendo lo mismo que antes pero ahora blanqueado”. Y en ese aspecto añadió que “está en juego la salud, pero hay gente que necesita el mango, por eso, para el futuro ya tenemos que tener estos protocolos instalados”.

De acuerdo a la Sala de Situación del ministerio de Salud bonaerense, la tasa de contagios disminuyó producto de que el último pico se registró entre el 24 y 30 de agosto con 1.577 casos y, tras diez semanas consecutivas de descenso de cuadros virales confirmados, durante los últimos 7 días se registraron 524 COVID-19 positivos.