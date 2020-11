Los jueces Bruglia y Bertuzzi, por ahora, retomaron sus funciones en la Cámara porteña

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi volvieron hoy a trabajar a la Cámara Federal porteña luego de la licencia que pidieron desde que comenzó el conflicto judicial por sus traslados mediante una ofensiva desde el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura y el Senado presidido por Cristina Kirchner.

Ambos magistrados retomaron funciones en la sala I del Tribunal de Apelaciones con sede en Comodoro Py 2002, informaron fuentes judiciales.

Fue un día después de la nueva movilización, la octava, conocida como el banderazo, que salió a protestar por el fallo de la Corte Suprema sobre estos dos jueces.

De esta manera y en virtud de lo resuelto la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia, ambos magistrados seguirán en esos cargos como subrogantes hasta que se realicen los concursos para cubrirlos.

En ese sentido, desde su entorno aseguraron que no descartan presentar su renuncia a sus cargo en los tribunales de Comodoro Py y presentarse a concurso. Pero desde la oposición le sugieren que no lo hagan porque no pasarían el filtro del kirchnerismo.

Los dos jueces estuvieron de licencia desde el 18 de septiembre, concedida por la Corte luego de que el Senado rechazó el traslado de ambos decidido por decreto en el gobierno de Cambiemos.

La semana pasada pidieron una nueva licencia por cinco días hábiles y finalmente se reincorporaron a sus tareas en la Cámara Federal.

Los fallos que firmen hasta que sean designados nuevos jueces por concurso en esos cargos serán válidos, según decidió la Corte.