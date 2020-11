Como en la prepandemia: infierno vial, cajeros desbordados y manteros

UN DOLOR DE CABEZA PARA LOS AUTOMOVILISTAS

YA ES COSA DE TODOS LOS DÍAS: EL TRÁNSITO FUE UN CAOS POR LAS PROTESTAS

En la nueva “normalidad” se recuperaron, no obstante las transformaciones de usos y costumbres urbanos, algunas características de la pre pandemia, como la desorganización en el tránsito originada, principalmente, por las protestas de diversos sectores que tienen lugar en la vía pública.

Por segundo día consecutivo, ya salida la Ciudad de la cuarentena, el microcentro fue copado por reclamos sectoriales y la circulación vial se vio entonces alterada con cortes y desvíos.

Tras varios meses de tránsito ameno, volvieron los sobresaltos

Una protesta de manteros que ocupó la zona de Plaza Italia transformó los alrededores de 7 y 44 en un infierno (ver aparte). Para tratar de zafar del caos vehicular los conductores tuvieron que hacer malabares, en horarios pico del tránsito vial, con el fin de intentar llegar a destino.

El piquete que frenó el tránsito en esa zona se plantó, concretamente, sobre la avenida 7, del lado de la calle 45, por lo que los agentes de Control Ciudadano tuvieron que desviar la circulación por diagonal 74. La alternativa obligada por la protesta provocó durante horas amontonamientos de coches que se les dificultaba avanzar.



Una de las protestas que bloquearon las calles / A. Sosa

No fue esa la única manifestación pública. Al reclamo de los manteros se le sumaron el de los transportistas escolares que iniciaron anteayer un piquete frente a Gobernación y que hasta última hora de ayer no lo habían levantado; la “caravana por la emergencia cultural” en 12 entre 51 y 53, protagonizada por diferentes gremios artísticos de la Ciudad que demandan la inclusión de propuestas locales en los programas municipales; y una protesta de trabajadoras sexuales en la calle 50 entre 6 y 7, frente al pasaje Dardo Rocha, para oponerse al Código de Convivencia que se trataba en el Concejo Deliberante de la Ciudad.

Después de largos meses de un tránsito a ritmo tranquilo y sin sobresaltos anteayer volvieron los trastornos viales típicos de esta ciudad capital, y es que liberadas las medidas del aislamiento social se produjeron protestas callejeras en puntos clave, como las zonas de la Gobernación, el Palacio Municipal y la subida a la autopista La Plata-Buenos Aires.

LOS CAJEROS, MOTIVO DE QUEJA

COLAS, DEMORA Y BRONCA: HACERSE DE EFECTIVO FUE UNA “MISIÓN IMPOSIBLE”

Casi como un anticipo de lo que, se descuenta, se repetirá a diario en la efervescencia de diciembre, los cajeros automáticos le pusieron los pelos de punta, ayer, a miles de usuarios de la Región.

Sobre todo por la mañana, cuando al igual que sucedía en la prepandemia los primeros días de cada mes, los usuarios se vieron obligados a deambular de una sucursal a la otra para lograr hacerse de algo de efectivo.

Y fue todo menos fácil. Y fue motivo es que, según las quejas recibidas a través del WhatsApp del diario EL DIA (+5492214779896), durante los últimos días distintos cajeros automáticos “están sin plata” o “no funcionan”, aseguran los vecinos. Distintos usuarios apuntaron la queja, en particular, hacia las unidades del Banco Provincia.

Deambular de un cajero a otro sin suerte fue el calvario de los usuarios

En una recorrida que hizo EL DIA por las máquinas del centro platense se pudo comprobar las versiones y muchos vecinos no pudieron obtener efectivo.

Al ser consultados, sostuvieron que esta situación se da desde el lunes, que se agravó por el feriado del Día del Bancario del pasado viernes. Es decir que son varios los que daban vueltas desde el jueves tratando de obtener dinero.



Fue difícil conseguir “cash” y retornaron las colas / A. S.

“Hay colas en todos los cajeros. El viernes fue el Día del Bancario y desde ese momento que no se puede sacar plata. De todas formas siempre hay que recorrer varios cajeros”, aseguró un cliente del Bapro que salía de una de las máquinas de 6 y 47.

Otro contó que “no me lee el código y no funcionan como corresponde. No se si tiene dinero porque no pude”.

El mismo relato se escuchó de otro vecino: “Me pone como uso no autorizado. Después la cave alfabética me dice que no es correcta. No andan los cajeros. Me recorrí todos y no funcionan”.

Una vecina de Romero sostuvo que “no corresponde que andemos recorriendo cajeros a esta edad. Es una desgracia. En mi pueblo solo hay dos cajeros y no anda ninguno”.

Otra vecina dijo que “es el sexto banco al que vengo. El último fue el de 1 y 72, Ninguno tiene plata y otros no funcionan”.

Preocupa que el problema de las “máquinas vacías” se agrave en diciembre.

VENTA ILEGAL EN LA VÍA PÚBLICA

LES IMPIDIERON MONTAR LA FERIA Y BLOQUEARON TODO EN LA PLAZA ITALIA

Si bien ambulantes y manteros nunca dejaron las calles de la Ciudad, ni siquiera en los meses más crudos de la pandemia, en las últimas semanas la escalada de esta actividad acrecentó su ritmo. En particular en la Plaza Italia la feria de ropa usada que suelen montar reúne a cientos de vendedores que copan el tradicional paseo.

Pero ayer el Municipio retomó los operativos -que llevaban meses de ausencia- para erradicar la venta ambulante ilegal en la Ciudad: agentes de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano junto a efectivos de la Policía bonaerense y la fuerza local desplegaron un procedimiento de control en las inmediaciones de Plaza Italia. Allí dos personas fueron demoradas por resistencia a la autoridad.

Tras el operativo en la plaza dos personas fueron demoradas

Los agentes -se informó- evitaron que los vendedores se instalen en la vía pública, dejando despejadas las veredas de Plaza Italia “para garantizar la normal circulación de los peatones”, se informó.

Del operativo participaron media decena de móviles municipales y más de 50 agentes para exigir el cumplimiento de los artículos vigentes 129, 132 y 133 de la Ordenanza Municipal Nº 6147/85, vinculados a la obstrucción y comercialización en la vía pública.



Operativo para evitar que armen la feria en 7 y 44 / A. Sosa

“No se levantó ningún puesto, dado que el objetivo fue anticiparnos para impedir que los mismos se instalen en el espacio público, por lo que se intimó a los manteros a retirarse del lugar previo a que armen sus espacios”, explicaron desde la Municipalidad.

“Nos encontramos con grupos de manteros dirigidos por la CTEP. Hicimos una ocupación de la plaza desde las primeras horas del día y seguimos manteniendo la presencia municipal porque esta actividad está penada por ley y representa una competencia desleal para el comerciante que debe cumplir con lo que dictan todas las ordenanzas para tener su local habilitado”, agregaron.

Hubo, no obstante, momentos de tensión, porque los vendedores reclamaban que les dejen ofrecer sus mercaderías y, a modo de protesta, cortaron el tránsito en torno a la plaza, lo que contribuyó al caos vial de la zona (ver aparte). Hubo dos demorados.