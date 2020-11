Se renuevan las ilusiones por el Cartonazo: quedó vacante y ahora se juega por $200.000

El Cartonazo cerró por tercera semana consecutiva sin reportar ganadores, por lo que se formó un súper pozo de $200.000 para la nueva ronda. Como siempre, ahora la tarjeta para participar por ese premio se entregará con la edición impresa del próximo viernes.

Hoy, al cumplirse las 17, ningún lector se había presentado en la redacción de EL DIA con el cartón ganador, por lo que el pozo se declaró vacante y se acumuló para la ronda que se define la semana que viene.

De esta forma, la expectativa por el gran juego que organiza el diario crece para ilusión de miles de lectores de la Región, que se entusiasman día a día al controlar los cartones y ahora empiezan a soñar con comprarse eso que tanto desean, saldar deudas, arreglar la casa, hacer un viajecito después de la pandemia o simplemente hacerse de un ahorro que en muchos hogares es difícil de lograr en los tiempos que corren.

El tentador pozo está conformado por los premios de $50 mil correspondientes a los tres sorteos que resultaron vacantes ($150 mil) y el premio que se pone en juego todas las semanas ($50 mil).

Como se sabe, semana a semana miles de lectores siguen el juego para entretenerse, pero a su vez para tener una chance de acceder a un premio que les permite cumplir algún propósito que de otra manera sería muy complicado conseguir.

La nueva ronda del juego comenzará, entonces, este viernes con la entrega de la tarjeta.

CóMO JUGAR

El Cartonazo contiene 15 números (entre el 00 y el 89). Los participantes deberán comparar los números que aparecen en su tarjeta con los que se publican en el diario. Desde el sábado y hasta el miércoles se publican los números que los lectores deben cotejar con los que figuran en sus cupones o tarjetas que son entregadas con la edición de los días viernes. Y si en el curso de la semana logran quince coincidencias serán ganadores de los 200 mil pesos que estarán en juego esta semana.

El lector que logre reunir 15 coincidencias en su tarjeta tendrá que llamar al diario al 4250101 en el horario de 11 a 17.

Cabe recordarse que los cartones no ganadores tienen una segunda oportunidad, por lo tanto no deben desecharse. Pueden participar del sorteo mensual del televisor que se pone en juego el último día hábil de cada mes. Sólo pueden participar las tarjetas del mes en curso, ya que las correspondientes a meses anteriores no están habilitadas para participar de este sorteo.

En suma, durante todo el mes hay oportunidades de alcanzar un importante estímulo que premia a los lectores del diario EL DIA.