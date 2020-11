Familias en la calle por un incendio que habría sido intencional

Un incendio que de a ratos se volvió incontrolable en Los Hornos dejó a dos familias en la calle. Sucedió ayer en 81 bis entre 140 y 141, donde dos casillas -y todo lo que había adentro- quedaron reducidas a cenizas. Todavía no se sabe cómo comenzaron las llamas, pero no se descarta que haya sido intencional, puesto que “el dueño dijo que no podía ser un cortocircuito”, explicaron fuentes oficiales. Bomberos de Los Hornos sofocaron las llamas. En el lugar trabajaron también ambulancias del Same. Para ayudar a las familias, contactarse con el 221-5856882.