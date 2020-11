Gimnasia perdió 3-2 contra Huracán en un partido cambiante y se complicó en su zona

Gimnasia perdió 3-2 ante Huracán como visitante por la tercera jornada de la Zona 6 de la Copa de la Liga Profesional. Víctor Ayala y Eric Ramírez marcaron los goles albiazules, mientras que para el local festejaron Adrián Arregui, Andrés Chávez y Nicolás Cordero.

Sebastián Méndez, ayudante de Diego Armando Maradona y quien está a cargo del plantel albiazul actualmente, decidió repetir el mismo once inicial que empató la semana pasada ante Vélez. Al convencerle el rendimiento del equipo, y teniendo en cuenta que no tuvo bajas por lesiones o sanciones, no hizo ninguna modificación.

En cuanto al juego, el Lobo arrancó con todo en Parque Patricios: Ayala abrió el marcador a los 5 minutos con un disparo desde lejos que colocó contra el palo derecho del arquero Facundo Cambeses. El paraguayo inició la jugada con un buen pase de primera para Nicolás Contín, quien demoró tanto en definir que se la terminó devolviendo al volante para que defina de frente al arco.

El gol cambió todos los planes, especialmente los de Huracán, que se encontró abajo en el tanteador casi desde el vestuario. Si bien mediante un disparo de Adrián Arregui que tapó Jorge Broun pudo haber igualado la historia, Gimnasia se mostró mejor parado en la cancha en esos minutos y fue quien manejó el ritmo del encuentro.

A los 18 Contín tuvo en sus pies el segundo tanto, pero no pudo definió desviado dentro del área tras un pase atrás de Matías García. La jugada había sido comenzada con un gran pase de José Paradela para el sector izquierdo, donde estaba ubicado el Caco.

Si bien la pelota la tenía un poco más el local, la mayoría de los pases los dio en su propio campo y sin generar peligro. El Lobo, por su lado, fue quien controló el juego en la primera media hora y buscaba lastimar aprovechando los espacios en la defensa quemera.

Pero en los últimos 15 minutos del primer tiempo Huracán comenzó a levantar en su rendimiento, a la par que el de Gimnasia bajó, y gracias a la pelota parada llegó el 1-1: exquisita ejecución de un tiro libre de Franco Cristaldo para Arregui, quien apareció sin marca frente a Fatura Broun por el segundo palo e igualó el cotejo a los 38.

LE DURÓ POCO EL EMPATE AL LOBO EN EL COMPLEMENTO

El segundo tiempo comenzó muy igualado, sin un claro dominador, hasta que Huracán logró el segundo a los 15 minutos y rompió la monotonía: Cristian Chávez se filtró por el sector izquierdo del área y sacó un precisó remate cruzado para el 2-1.

Minutos después los locales casi amplían la ventaja con un disparo del ingresado Norberto Briasco tras una jugada preparada de un tiro libre, similar a lo hecho por Vélez en el Bosque la semana pasada.

Pero en el momento que peor la estaba pasando Gimnasia en el partido, llegó el 2-2: córner desde la izquierda y cabezazo goleador de Eric Ramírez, quien había entrado en el complemento por Contín. Hubo una floja respuesta del arquero Cambeses.

Este tanto le dio confianza al conjunto albiazul, que se ilusionó con poder quedarse con los 3 puntos, pero Huracán no era el mismo que en el inicio del encuentro y sabía cómo lastimar al Lobo.

A falta de 8 minutos para el final, y nuevamente desde una pelota parada, el Globo se puso otra vez en ventaja: centro desde la izquierda y cabezazo letal de Nicolás Cordero del que nada pudo hacer Broun.

Este gol terminó de inclinar la balanza para el Quemero, que luego generó varias situaciones claras para marcar el cuarto: el arquero tripero, por ejemplo, evitó en el adicionado una nueva caída de su arco con una muy buen tapada.

Gimnasia, con esta derrota, quedó con 4 unidades en la Zona 6 y Huracán pasó a ser el único líder 7. Mañana Vélez, que tiene 2 unidades, puede arrebatarle la segunda colocación al equipo albiazul cuando reciba a Patronato (0 puntos) en el estadio José Amalfitani.

El próximo domingo el Lobo visitará al Patrón en Paraná desde las 19:20 horas y necesitará de una victoria para poder ilusionarse con la clasificación a la Fase Campeonato de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.