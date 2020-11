Bianco contra Cambiemos: "Discutir el desdoblamiento de elecciones no es prioridad de nadie"

El jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco dijo este mañana que "no es prioridad para nadie" discutir el proyecto para desdoblar las elecciones que impulsan intendentes de Juntos por el Cambio como Julio Garro y Diego Valenzuela.

"Les recomendaría que no confundan vértigo con velocidad. Se van a marear", lanzó hoy Bianco en la conferencia que encabezó junto al ministro de Salud Daniel Gollan para actualizar la situación epidemiológica de la Provincia, donde fue consultado por la movida que se planteará mañana en un encuentro de intendentes de Juntos por el Cambio en el Club San Luis de nuestra ciudad.

La iniciativa es motorizada desde el denominado Grupo Dorrego, donde se alistan Garro, Valenzuela (Tres de Febrero), Néstor

Grindetti (Lanús) y Jorge Macri (Vicente López), quienes proponen que se reforme la ley electoral y que la votación para elegir gobernador, legisladores nacionales, provinciales e intendentes se desdoble de la de presidente.

“Es momento de debatir algunas reformas políticas en la provincia de Buenos Aires, para generar mayor transparencia y un debate más profundo de los temas propios. Deberíamos votar en elecciones separadas de la nacionales y hacerlo con boleta única”, dijo Valenzuela el domingo. Ayer, Garro fue en la misma línea: “La Provincia necesita y amerita ser gobernada por ciudadanos y dirigentes de la Provincia y que no gobiernen porque están pegados en una boleta nacional, si no que se ocupen de los problemas y que conozca la provincia”, dijo el intendente platense. “

Hoy, Bianco se hizo eco del planteo y aseguró que no es momento de hablar de temas electorales. "Les haría una recomendación (a Juntos por el Cambio), no confundan vértigo con velocidad; se van a marear. Hoy no es una prioridad para nadie discutir las elecciones. Nuestra responsabilidad como Ejecutivo es seguir sosteniendo la pandemia. Los que están especulando con el sistema electoral, con la fecha, no están respetando las prioridades", afirmó el jefe de Gabinete.

En ese marco, recordó que no es la primera vez se muestran interesado en desdoblar. "Ya sucedió mientras fueron gobierno, en 2019. Fue un berrinche producto de la interna que se terminó con un disciplinamiento muy fuerte del ex presidente Macri sobre la ex gobernadora Vidal. No sé qué tipo de ganancia política se espera de esta discusión. No le veo ninguna necesidad al desdoblamiento".