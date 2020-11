Ratifican la vuelta de los deportes de contacto, la actividad en gimnasios y todo tipo de obras de construcción

El Gobierno bonaerense ratificó el regreso de las cinco actividades, entre ellas la posibilidad de consumir en el interior de los locales gastronómicos y los deportes de contacto, mientras que hizo hincapié en la necesidad de remarcar que "no estamos en la postpandemia" sino que "estamos atravesando un período más benévolo de la pandemia".

En la habitual conferencia de prensa en la que se informa la situación epidemiológica, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, confirmó el retorno de una serie de actividades que había adelantado la semana pasada y que quedarían sujetas a que continuara registrándose un descenso en la cantidad de contagios de coronavirus.

De esta manera, a partir de hoy el personal auxiliar de casas particulares podrán otra vez trabajar en distintos domicilios, se podrá consumir en el interior de los locales gastronómicos con un aforo de hasta el 30% de su capacidad, los gimnasios cerrados reanudarán sus servicios con el protocolo correspondiente y siempre que cuenten con ventilación natural, también se podrán practicar deportes de contacto en grupos de hasta 10 personas en espacios abiertos o que cuenten con una amplia ventilación natural, mientras que quedan autorizadas todos los tipos de obras de construcción.

"Esto es una ratificación de lo que habíamos hablado la semana pasada", indicó Bianco, que además dejó abierta la posibilidad que de continuar con la tendencia actual en los próximos días se habiliten otras actividades que hasta el momento no cuentan con el visto bueno.

Con relación al sistema de fases que la Provincia implementó durante el aislamiento obligatorio, actualmente sólo tres municipios continúan en la fase 3 (la más restrictiva), que son Roque Pérez, San Cayetano y Tandil, mientras que 116 distritos se ubican en la 4 y 16 en la 5, ahora en el marco del distanciamiento social implementado por el Gobierno.

Por su pate, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, hizo hincapié en remarcar que "no estamos en la postpandemia" como, según dijo, algunos intentan hacer ver. "Estamos atravesando un período más benévolo de la pandemia, en parte por todo lo que se hizo", aclaró y recalcó: "la pandemia no terminó. Tenemos la expectativa de una vacuna, pero no terminó, sigamos siendo responsables".

En ese sentido, y pensando en el verano, dijo que "si pensamos en una temporada sin protocolos vamos a tener mayor cantidad de casos y si eso pasa vamos a iniciar (la época de frío) desde una posición desventajosa".