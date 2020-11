Provincia salió al cruce del reclamo por obras: "Garro, Macri y Grindetti han sido financiados"

Desde el gobierno bonaerense salieron hoy al cruce de los planteos de los intendentes de Juntos por el Cambio, que aseguran que en el Presupuesto 2021 hubo un reparto desigual y discriminatorio de los fondos para hacer obra pública en los distritos. "Julio Garro, Jorge Macri y Néstor Grindetti, los que expresan el sector más duro del partido de Macri han sido financiados como el resto de los intendentes del Frente de Todos", dijo la ministra de Gobierno de la Provincia, Teresa García, quien además acusó a los jefes comunales de hacer "politiquería baja" con este tema, lo que consideró "despreciable".

El planteo de los intendentes opositores se puso en escena el miércoles pasado con un almuerzo que encabezó Garro en La Plata y del que participaron unos 40 alcaldes, en la antesala de la discusión por el proyecto de Presupuesto 2021 que Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense.

Hoy, la titular de Gobierno y el ministro de Infraestructura de la Provincia Agustín Simone, salieron al cruce. García rechazó hoy las críticas de Juntos por el Cambio sobre el reparto de fondos desde la provincia hacia los municipios, y planteó que es "despreciable" y "un acto de cinismo" que los intendentes de ese espacio "encuentren una oportunidad para hacer politiquería baja cuando tuvieron el soporte de la provincia todos los meses".

"La distribución de fondos se hizo por el CUD", en referencia al Coeficiente Único de Distribución, el índice que se aplica para coparticipar con los distritos. "A algunos, los más grandes, como Vicente López, La Matanza, los beneficia. Y sin embargo a otros los perjudica. Así y todo, han estado todos los intendentes en pie de igualdad. Los intendentes de Macri han sido asistidos para sostener la masa salarial de sus municipios y que ningún empleado dejara de cobrar", puntualizó García, en declaraciones radiales.

En ese marco, apuntó contra la ex gobernadora María Eugenia Vidal, al afirmar que durante su gestión "salvo el primer año, los intendentes de cualquier signo político que no fuera el de María Eugenia Vidal fueron absolutamente discriminados" y apuntó que "hubo una predilección por la atención en seguridad y obra pública" para jefes comunales de Cambiemos.

La ministra enfatizó que "fueron 10 meses de recibir lo que corresponde" y entendió que es "despreciable y un acto de cinismo" que los jefes comunales opositores "digan estas cosas".

En tanto, el ministro de Infraestructura, Agustín Simone, también salió a desmentir las declaraciones de esos intendentes. “Es falso que no haya fondos para municipios. Hay $8 mil millones asignados para municipios y los fondos para finalizar convenios que firmó Cambiemos y que habían quedado neutralizados después de las PASO en gran parte son para distritos de Cambiemos”, afirmó en declaraciones a Radio Provincia.

Simone destacó que “celebro que ahora vean la equidad los intendentes porque en los últimos cuatro años no lo vieron, no hicimos un presupuesto mirando los partidos políticos. El municipio que más presupuesto tiene es La Plata, después Bahía Blanca y no pertenecen a nuestro signo político. No hay una diferencia a favor de una pertenencia política u otra”.