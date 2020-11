Detuvieron a tres funcionarios de Merlo por facilitar tomas y vender terrenos usurpados

Tres funcionaron del municipio bonaerense de Merlo, cuyo intendente es Gustavo Menéndez, fueron detenidos por formar parte de una organización delictiva que se dedicaría a la venta de terrenos usurpados, propiciar la toma de predios y realizar maniobras ilegales con tierras en litigio.

Uno de ellos Hernán Acuña, el director de Tierras de la comuna. El área depende de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, cuya titular es Karina Menéndez, la hermana del jefe comunal.

“La causa se inició por una denuncia que realizamos desde el propio municipio a instancia de los vecinos que contaban que funcionarios nuestros estarían involucrados en usurpaciones de tierras. Tierras que después vendían”, aseguró Menéndez en diálogo con el portal Infobae.

“El caso que disparó el allanamiento a las oficinas de Tierras y a la detención de estas cuatro personas no es por una usurpación en concreto, sino por la presunta venta de un predio que le iban a realizar a unos comerciantes”, añadió.

Por otro lado dijo sentirse "sorprendido" cuando se enteró que “dos de los detenidos eran personas de confianza, que provienen de una buena familia”. En relación a su hermana, quien quedó bajo la mira, aseguró: “Karina estaba al tanto de la denuncia judicial. Es ella quien me alerta de la presunta situación irregular que involucraba a funcionarios de su área. Ahí empezamos a prestar atención, y luego llegaron denuncias de vecinos”.

En relación a otras denuncias que ha tenido su gestión, por ejemplo cuando un grupo de inspectores municipales fueron descubiertos solicitando coimas a los comerciantes que debían controlar, se justificó: “Las denuncias por supuestos actos de corrupción no son nuevas. Hay muchas. Cada vez que hay una denuncia pedimos la investigación y nos presentamos nosotros como denunciantes para que se esclarezca. Muchas veces las investigaciones no arrojan resultados positivos porque no siempre son desinteresadas o de buena leche... muchas veces son falsas o con intencionalidad".

Y amplió: "Pero nosotros tenemos la obligación de prestarle atención a todas. Los resultados de esta nos tomo por sorpresa. Para mí es muy difícil controlar 5.000 empleados. Por eso los secretarios son fundamentales en el control”.