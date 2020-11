Repudio de Macri y otros dirigentes de Juntos por el Cambio por la tapa de un diario sobre Soledad Acuña

Diversos dirigentes de Juntos por el Cambio se expresaron este domingo en contra de la tapa de un diario nacional sobre Soledad Acuña, ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, la cuál hace foco en el colegio donde estudio en Bariloche, el Primo Capraro,

"Esa escuela estuvo dominada por el excriminal de guerra nazi Erich Priebke durante todo el paso de Acuña por la institución", indicó Página/12 en su edición impresa de hoy.

Mauricio Macri fue uno de los que repudió la publicación. "Vergonzoso. Esta tapa y esta historia no tienen nada que ver con el periodismo y dañan a la democracia. Mi solidaridad y apoyo a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Patricia Bullrich, por su parte, indicó: "El objetivo es alimentar el relato para profundizar la división de los argentinos. La tapa de Página/12 ofende no sólo a la ministra, sino a todos los argentinos"

Y añadió en sus redes sociales: "No se puede construir futuro con violencia y adoctrinamiento". "Sería bueno que el oficialismo repudie estas prácticas".

"Me vuelve a sorprender el nivel de subestimación a la inteligencia de los argentinos al querer vincular a la ministra Acuña con el nazismo", sostuvo por otro lado la diputada nacional Silvia Lospennato.

Y remarcó: "Quien no repudie cualquier forma de adoctrinamiento en el aula no tiene estatura moral para denunciar totalitarismo".

