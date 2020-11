"Te puede llevar a la muerte una salmonella", el grave error de Boy Olmi que lo eliminó de MasterChef

Boy Olmi fue anoche el séptimo eliminado de MasterChef Celebrity Argentina, el programa éxito de Telefé. Si bien era uno de los favoritos del público, y en varias ocasiones mostró buenas condiciones para la cocina, en la gala de ayer cometió un error que lo dejó afuera: entregó un plato con un huevo crudo.

El actor preparó un tournedo de lomo, endivias con yema de huevo y tomates con ciruelas. A la hora de la degustación, el jurado Damián Betular advirtió algo extraño e indagó en la forma de cocción. “El huevo lo cociné en agua. Iba a hacer huevo poché, pero no me daba el tiempo y dije ‘voy a cocinar solo la yema de un huevo...’”, pero el jurado no lo dejó terminar y sentenció: “Cruda".

“Tiene algunos minutos de cocción”, intentó justificar Olmi, aunque ya era tarde. “Esta no es la cocina de Boy”, intervino Dolli Irigoyen, otra de las jurados, y agregó: “Hay algo que es inadmisible, y es el huevo crudo. Te puede llevar a la muerte una salmonella, es muy delicado”.

Sabiendo lo que se venía, y reconociendo lo que había hecho, el actor dijo frente a la cámara: “Es un error garrafal”. Los jurados, a la hora de tomar la decisión de quién era el eliminado, no dudaron en elegirlo. Si bien Federico Bal también estuvo contra las cuerdas, el huevo crudo terminó sentenciando la suerte de Boy Olmi.

“Para mí es una experiencia inolvidable haber estado acá. Soy de disfrutar mucho, tengo una naturaleza deportiva, pero tampoco me gusta competir salvajemente. Me encuentro cómodo en el juego, en la fiesta de la cocina, en el amor de los cocineros por lo que hacen. Ahí soy feliz, y en esas contradicciones tal vez es el momento en el que me tengo que ir sabiendo que di lo mejor”, dijo en su despedida.

Igualmente no fue un adiós por completo de Boy Olmi: a partir de hoy competirá en el repechaje, junto a los otros seis eliminados, para intentar regresar al certamen. Esta repesca durará toda la semana y recién el próximo domingo se sabrá quien saldrá ganador. Junto al actor competirán Nacho Sureda, Martín Mono Fabio, Patricia Sosa, Roberto Moldavsky, Iliana Calabró y Rocío Marengo.