Con marcha a las fiscalías pidieron justicia por el crimen de Lucas Paiva

Familiares de Lucas Paiva (25), ultimado a cuchillazos en Los Hornos en un hecho por el que está detenida una persona identificada como Axel Nahuel Quiroz, marcharon hoy desde plaza San Martín a las fiscalías para “pedir justicia”.

Micaela, una de las hermanas de Lucas Paiva, dijo a EL DIA.COM que "a mi hermano no asesinaron, no se pudo defender. El asesino trabaja en un matadero, sabe el arma que manipulaba y lo asesinó por la espalda".

"El asesino el día de mañana va a salir y va a ver a su familia y a sus hijos pero mi hermano no. El era una persona maravillosa y no tenemos como decirle a su hijo que su papá no va a volver. Queremos que se haga justicia", señaló la joven que agregó que "Axel Nahuel Quiroz lo mató a mi hermano y queremos que se sepa, que se haga Justicia".

A Lucas Paiva lo asesinaron la noche del sábado 24 de octubre en 80 y 141, y por el crimen hay un detenido. La joven rogó que el hecho “no quede en la nada” y que “el asesinato de mi hermano se conozca, porque se dijeron muchas mentiras”. Por último, sostuvo que “queremos que cambie la carátula, él no se pudo defender. Yo sé la verdad de lo que pasó”.