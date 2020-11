El platense que decidió homenajear a Maradona pintando la fachada de su casa: "Fue como la muerte de un familiar"

Para muchos la muerte de Diego Armando Maradona fue como la pérdida de un familiar y, un ejemplo de ello, es lo sucedió en el barrio de Villa Castells en nuestra ciudad: Raúl Leopardi, un fanático del "10" y de Gimnasia, decidió hacer una pintada en la pared de su casa ni bien se enteró de la triste noticia. No lo dudó.

"Gracias D10S", escribió con pintura azul el vecino de 52 años en la pared exterior de su hogar, acompañado por un corazón del mismo color que contenía un "La 22". "No lo puedo creer. Cuando me enteré, de la impotencia, rompí un biombo. Después agarré y me puse a pintar esto", aseguró en diálogo con EL DÍA.

Al describir qué sintió cuando este mediodía unos amigos del trabajo le avisaron por WhatsApp del fallecimiento de Maradona, indicó: "Fue como la muerte de un familiar. Me puse a llorar. Me duele mucho en el corazón. Es una pérdida más grande si se hubiese muerte un Presidente de la Nación".

Si bien lo pudo ver desde la tribuna dirigiendo a su amado Lobo, se quedó con la espina de no haber podido conseguir la firma de Maradona. Según le precisó a este medio, sus amigos pretendían regalarle para su cumpleaños una camiseta albiazul con la rúbrica del "10".

Por último, al describir a Maradona, dijo: "Siempre fue, más allá de lo que haya sido como persona, como futbolista fue lo más grande. No hay otro. La fuerza que tenía ese tipo no creo que la haya tenido nadie".

Con camiseta, gorra y barbijo de Gimnasia, a Leopardi se le fueron llenando los ojos de lágrimas en la charla que tuvo esta tarde con este medio. Su emoción refleja la de millones de maradoneanos -los de acá, los de Italia y todos los que se encuentran en cada lugar del mundo-, quienes hoy sienten un profundo dolor por la partida de su máximo ídolo, a quien sienten como un familiar.