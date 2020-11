Lola, tras la fiesta clandestina: “Lo haría mil veces más”

“Yo estaba con dos amigas acá en mi casa y cuando me llamó una amiga para que la vaya a buscar, fui y la busqué”. Así explicó ayer Lola Latorre su presencia en la fiesta clandestina en un campo de Mercedes por la que quedó imputada en la Justicia.

La hija de Yanina y Diego Latorre le dio una nota a Ángel de Brito para “Los Ángeles de la Mañana” en la que acorralada tanto por el conductor como por las panelistas.

De Brito, picante, le cuestionó: “¿Te hiciste una hora de viaje? Debe ser muy amiga”. Y la joven manifestó: “Sí, es una amiga. Por la razón que sea, yo la busqué porque entiendo su situación. Si yo hubiera estado en esa situación querría que una amiga me venga a buscar. Obviamente es una persona y yo la entiendo más que nunca…”

Pero el conductor no la dejó terminar de hablar y le dijo en la cara: “Yo no entiendo, la verdad…”, a lo que Latorre aseguró: “Si yo me metí en un quilombo y la tengo que llamar a mi mamá para preguntar qué es lo que hago... O sea, obviamente llamaría a una amiga por más que no sea lo correcto. Y lo haría mil veces más…”

En esta misma fiesta, estuvo el hijo de Nequi Galotti. https://t.co/bt9O6vNXyH — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 1, 2020

El relato de Latorre se empezó a complicar con las intervenciones de las “angelitas” y ante las cuales Lola intentó justificarse: “Cualquier persona de 19 años se manda estas cagadas. Ya sé que estamos en un contexto donde hay una pandemia y es todo muchísimo más grave, pero fui siendo una boluda, con la mejor de mis intenciones, y nunca pensé que esto iba a saltar de esta manera”.

Ahí tomó la palabra Taboada: “Tu amiga que estuvo en la fiesta subió a tu auto, ¿eso también sería un posible riesgo de contagio no?”. Con cara de fastidio, Lola le contestó: “¿Por qué posible riesgo? La verdad es que yo estoy tomando todas las precauciones. Estaba acá, en mi casa, al aire libre, con dos amigas, que eso está permitido. Y yo ya no contagio, tengo el alta por el COVID”.

Luego de que las panelistas le comentaran la versión que indica que el novio de Lola sería amigo del dueño de la casa y que habría estado en la fiesta, Latorre, molesta, reaccionó: “Igual, chicos, la gente se puede conocer. Yo conozco al dueño de casa y no por eso fui a la fiesta. ¡Esto parece un interrogatorio policial! Gerónimo (su novio) no fue, no es amigo de Honorio. A ver, todos nos conocemos con todos, yo lo conozco a Honorio de conocerlo pero está lejos de ser mi amigo y de mi novio tampoco. No empiecen a mezclar las cosas porque no tiene nada que ver y mi novio no estaba en la fiesta”.

Y sumó, visiblemente incómoda: “Mezclan las cosas y no está bueno. Yo estoy aclarando lo que yo hice y tampoco quiero que vengan y me falten el respeto”. Ese último comentario, De Brito no se lo dejó pasar: “Disculpame Lola pero ¿quién te faltó el respeto? Nadie te faltó el respeto. Las chicas te están preguntando”.

“No pero me están preguntando por el dueño de la casa, por la gente que había y ya siento que es un montón” dijo la joven que obtuvo una certera devolución del conductor de “Los Ángeles de la Mañana”: “Son todas cosas de las que te tenés que hacer cargo por tu acción de ir”.