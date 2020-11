“Escribir en el aire”: una inmersión sensorial en el universo creativo de Oscar Araiz

El celebrado coreógrafo Oscar Araiz mira su vida y construye una obra; la cineasta Paula De Luque filma a Oscar mirando su vida y a sus bailarines: de esas miradas sobre miradas se construye “Escribir en el aire”, filme que escapa a los rótulos para ofrecer una experiencia sensorial, musical y física que se aproxima al universo de la danza de Araiz y su proceso creativo, y que se estrena el jueves, a las 20, en Cine.Ar TV.

La película, que se podrá ver desde el viernes en Cine.Ar Play y se volverá a ver en el canal de cable el sábado a la misma hora, se interna en el mundo creativo del ex director del Ballet del Colón y fundador del Ballet del San Martín, intentando, afirma De Luque en diálogo con EL DIA, “contar el universo de la danza con las herramientas del cine”.

Un proyecto que para la directora de “El vestido”, “Juan y Eva” y “Néstor Kirchner, la película” significó “unir mis dos mundos: me dediqué muy profesionalmente a la danza, en Argentina y en el exterior, antes de virar hasta dedicarme absolutamente al cine”.

De Luque se propuso espejar el proceso de creación de Araiz, donde “lo deshilvanado súbitamente asume la materialidad y solidez del cuerpo revelando sus estructuras internas físicas y mentales”. Y como Araiz afirma que su obra no puede definirse solamente con danza, de la misma manera “yo digo que la película está armada a imagen y semejanza de la obra de Oscar, y por lo tanto tampoco puede decirse que sea completamente una ficción o completamente un documental: yo la denomino fábula musical, una película que se interna en el universo creativo y en la subjetividad de un creador frente a su obra. Oscar Araiz se mira a sí mismo y yo miro cómo Oscar Araiz se mira a sí mismo”.

UNA PROPUESTA DIFERENTE

Es en ese sentido que “Escribir en el aire” propone al espectador una inmersión poética alejada de las clásicas biopics documentales: “Uno puede decir ‘Oscar Araiz nació en Bahía Blanca’, o lo puede mostrar de otra forma”, explica al respecto De Luque.

“A veces uno cree que un documental es el documental típico en el cual entrevistamos al sujeto del cual estamos hablando y a un montón de gente que lo conoció, ponemos material de archivo y uno sale del documental sabiendo un montón de cosas… que la verdad hoy las encontrás en Wikipedia”, sigue la realizadora, quien explica que, en cambio, ella “siempre me pregunto qué le aporta cinematográficamente que yo haga una película sobre este personaje, qué aporto que no aparezca en Google, que no esté en el archivo de un noticiero. La respuesta es la película que hago”.

“Lo que es data dura sobre Oscar, uno lo puede encontrar en internet, es un coreógrafo reconocido internacionalmente; ¿cómo acerco entonces al público una percepción diferente? ¿Y cómo lo universalizo para la gente que no le interesa la danza contemporánea o Araiz?”, analiza De Luque: en respuesta a estas preguntas es que su cámara se centra no solo en Araiz y su proceso, sino también en el producto de su proceso, los cuerpos danzantes, y también revelan el detrás de escena, la cocina de esos movimientos, de ese quehacer. Así, mientras Araiz deja retazos de su vida narrados en off, las bailarines danzan bajo la mirada del coreógrafo, y también las imágenes danzan, porque la cámara se convierte en un bailarín más: “A veces la cámara es un narrador omnisciente, pero a veces es un personaje dentro de la acción”, dice De Luque al respecto. El cámarografo, cuenta la realizadora, se colgaba gracias a un aparato la cámara al cuerpo, y se convertía así en parte de la danza.

Estos movimientos, esta inmersión pensada para la pantalla grande, sin embargo, solo se verá en pantalla chica, a causa de la pandemia que cerró las salas de cine.

“Los directores siempre hacemos una película pensando en la sala oscura, en la magia que se genera tácitamente en todos los espectadores que no se conocen, pero que están unidos en ese momento mirando eso que todos saben que es mentira, pero igual depositan ese sentimiento de credibilidad en lo que ven. Eso me parece alucinante y no me acostumbro, cada vez me sorprende más la magia del cine”, analiza al respecto De Luque. “Pero bueno”, sigue, “apareció la pandemia, que por supuesto tiene cosas mucho peores que dar una película en televisión. Y además ganamos más cantidad de público. Así que trato de ver lo bueno”.