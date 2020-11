Confirman que Maradona había sufrido una caída en la habitación y que no se le hizo ningún control

El abogado de la enfermera que estaba en el momento en que Diego Maradona se descompensa y termina falleciendo por una falla cardíaca reveló que su defendida no podía ingresar a la habitación por pedido del propio Maradona, que su actividad estaba reducida a darle la medicación psiquiátrica a alguien del entorno para que se la dieran a Maradona, confirmó que tuvo una caída en la que se golpeó la cabeza y que fue ella la que le hizo las primeras maniobras de reanimación cuando descubren que no reaccionaba a los intentos de despertarlo.

Además, aseguró que los días previos Maradona había tenido una frecuencia cardíaca muy elevada incluso en estado de reposo y que nadie tomó los recaudos para controlar ese cuadro.

"Maradona no estaba en condiciones de decidir", sintetizó Rodolfo Baqué respecto de cuál era la situación del ex entrenador desde que había sido trasladado de la clínica donde fue operado a la casa de Tigre donde falleció.

En declaraciones a la prensa, Baqué contó cómo era el trabajo de Dahiana Madrid, quien había sido contratada por una empresa de servicios de salud que a su vez contrató la prepaga. "Ella contó que lo trató el primer día, que fue un viernes, durante 12 horas y Maradona la despidió. Le dijo que se fuera pero la gente que estaba con Maradona le dijo que se quedara, así que el resto de los días subsiguientes se quedó pero nunca más pudo atenderlo. Simplemente le daba la medicación a la gente que estaba con él y eran ellos los que se la suministraban", señaló.

Baqué, quien confirmó que su defendida le indicó que el ex entrenador se pasaba hasta días sin salir de la habitación, confirmó que Maradona había sufrido una caída en la que se golpeó la cabeza y que los días previos a su muerte había registrado una alta frecuencia cardíaca, incluso en reposo, y que sin embargo no se le suministró ninguna medicación siendo paciente coronario.

"El miércoles anterior a su fallecimiento, Maradona se cayó y se golpeó la cabeza del lado derecho (contrario al lado donde había sido intervenido quirúrgicamente) y no lo llevaron al hospital a hacerle tomografía computada o una resonancia magnética. No lo llevaron a ningún lado", confirmando el rumor que había sobre una caída.

Para el letrado, por una serie de elementos "Maradona no estaba en condiciones de decidir. Ha llegado a estar hasta tres días sin salir de su habitación sin siquiera mirar la televisión. Y hay algo más grave aún: por los chequeos que le realizaba el enfermero del turno noche, Maradona llegó a tener 115 pulsaciones incluso en estado de reposo, y el día anterior a su muerte tuvo 109 y todos sabemos que un paciente con problemas coronarios no puede superar las 80. El cuerpo de Maradona fue avisando que había problemas con su frecuencia cardíaca y no fue asistido siquiera con una medicación que toman todos los pacientes cardíacos".

Con relación a que Madrid había incluido en el informe que esa mañana había asistido a Maradona, su abogado indicó que Madrid "declaró siempre lo mismo, que el paciente no quería ser revisado por ella" y que eso era algo que ocurría "todos los días. El miércoles no lo vio, sí lo escuchó caminar yendo al baño que había en la habitación".

Asimismo, señaló que "la psiquiatra era la que le daba las indicaciones (a su defendida) y que la medicación era psiquiátrica y no para el corazón. No había médico, la que manejaba todo era la psiquiatra".

Con relación a Leopoldo Luque, el médico que lo había operado unos días atrás de un edema subdural, Baqué, siempre de acuerdo a lo indicado por su clienta, indicó que el neurocirujano "nunca le dio ninguna medicación para suministrarle ni tampoco directivas específicas, sí se encargó de todo el tema de la operación. Acá había dos cuestiones, una psiquiátrica y otra clínica y lo que faltaba era el médico clínico, porque mientras le daban medicación psiquiátrica las contraindicaciones es la provocación de una aceleración cardíaca".

"Si ustedes me preguntan, yo creo que Maradona fue sacado de la clínica y tratado por un problema psiquiátrico de adicción al alcohol y se olvidaron del tema del corazón. Nadie tomó nota de los avisos que había dado el corazón de Maradona y de no haber estado ahí hoy estaría vivo", afirmó.

Finalmente contó que fue su defendida la primera en hacerle trabajos de RCP "cuando le avisaron lo que pasaba, que estaba desvanecido e inconsciente" y que los dos días anteriores a su muerte "estuvo encerrado sin salir de su habitación".