Leopoldo Luque, el primer imputado por la muerte de Maradona

La causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona en una casa del barrio privado San Andrés, partido de Tigre, comenzó a conectar sus piezas. Como si se trata de un puzzle o rompecabezas, los investigadores se lanzaron a recabar distintos testimonios desde la misma jornada trágica del 25 de noviembre pasado y, cuando tuvieron una sospecha cierta, a la luz de esas declaraciones, emitieron una orden múltiple de allanamiento. De inmediato, personal de la DDI San Isidro se presentó en el domicilio particular del neurocirujano, Leopoldo Luque, en la localidad bonaerense de Adrogué, y en su consultorio particular del barrio porteño de Belgrano. Se trata del profesional que apareció junto al “Diez” en todos estos últimos años y que incluso lo operó de urgencia cuando descubrió que tenía un hematoma subdural en la cabeza. ¿Por qué Luque quedó apuntado por la Justicia? Porque se cree que era el responsable médico de Maradona, algo que él negó (ver aparte), y que en su accionar se pudo configurar los extremos de la impericia o negligencia, elementos típicos del delito de “homicidio culposo”, con el que terminó siendo imputado tras ser notificado de la formación de la IPP, en la que deberá ponerse a derecho y designar un defensor para que lo represente (algo que ya hizo), aunque todavía no se designó una audiencia de indagatoria.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, al cabo de las órdenes de registro, que se extendieron casi cuatro horas, se secuestró una historia clínica que sería la de Maradona y distintos soportes electrónicos y celulares, que ahora serán analizados para determinar si contienen información útil para el curso de la pesquisa.

Luque en todo momento se puso en el rol de “amigo” y “acompañante” de Diego y cuando se refirió a su función médica, se limitó a decir que actuó dentro del campo de su expertís, como neurocirujano.

Luque aseguró que no era el encargado de definir una eventual internación de Maradona y mucho menos el responsable de suministrarle medicación por su síndrome de abstinencia.

Cuando se le preguntó por la inexistencia de un desfibrilador o una ambulancia en la casa de Maradona, rechazó que Diego haya estado bajo un régimen de internación domiciliaria, ya que no había criterio para ello.

“No había ninguna restricción judicial sobre su persona, por lo que Diego era plenamente capaz para tomar sus propias decisiones y nosotros no éramos nadie para vulnerar la autonomía de su voluntad”, aclaró.

Por su parte, Julio Rivas, el letrado de Luque, ya comenzó a mostrarse en público y dijo que el neurocirujano “quiere declarar” ante los fiscales John Broyad; Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra y adelantó que hoy tomará contacto con el expediente.

“Quiere declarar, porque no tiene nada que esconder”, explicó.

“Además quiero dejar en claro que no existe internación domiciliaria en pacientes que se hayan sometido a una operación como la de Maradona”, finalizó el letrado.

Los voceros consultados indicaron que los operativos en la casa y la clínica donde está el consultorio de Luque surgieron tras las declaraciones que brindaron el sábado Dalma, Giannina y Jana, las tres hijas de Maradona.

A ellas les preguntaron sobre cómo había sido la internación de su padre, qué médicos eran los responsables del mismo y qué le informaron estos sobre las características del tratamiento que recibía.

La Justicia empezó una investigación por supuestas irresponsabilidades en el cuidado del paciente desde su internación en la clínica Ipensa de nuestra ciudad, donde se internó el 2 de noviembre para realizarse chequeos generales por un evidente deterioro en su salud. Luque habló, por entonces, de un cuadro de deshidratación y de anemia: especificó que no comía y que estaba pasando un mal momento a nivel psicológico.

Como se dijo, tras la declaración de las hijas del ex jugador, la carátula de la investigación pasó a ser homicidio culposo y la urgencia de los allanamientos se explica en el intento de evitar que se borre o elimine material que pueda ser clave en el esclarecimiento del hecho.

“En virtud de la prueba que se fue recabando se consideró necesario solicitar allanamientos en el domicilio y consultorio del médico Leopoldo Luque”, expresaron los responsables de la pesquisa.

MÁS DUDAS

La intervención en la asistencia a Maradona tiene otra pata que es mirada con mucha atención por la Justicia: nos referimos a la que brindó la psiquiatra Agustina Cosachov.

Si bien no se encontraron fármacos en la habitación donde murió Maradona, los estudios complementarios que se iniciarán en La Plata con todas las muestras de sangre, orina, pelo y tejidos que se obtuvieron de la operación de autopsia, podrían cambiar el escenario.

Si de los peritajes surge que Diego tenía alguna sustancia en su organismo, se podrá determinar cuál es y eventualmente definir si era la adecuada para su patología. En caso de no serlo, Cosachov podría estar en problemas.

En el expediente ya está incorporado el informe que la enfermera Dahiana Gisela Madrid reconoció haber confeccionado por imposición de sus superiores en la empresa “Medidom”, la que aportaba el staff de cuidadores.

En ese reporte, Madrid les dijo a los investigadores que asentó falsamente por indicación de sus jefes que a las 9.20 había ingresado a la habitación para hacer un control de signos vitales y Maradona se negó.

En su declaración bajo juramente dijo que aquella mañana escuchó movimientos en la habitación, pero que lo dejó descansar y sólo ingresó al mediodía, cuando llegaron la psiquiatra Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.