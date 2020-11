Dos presos iniciaron una huelga de hambre en el penal de Ezeiza: uno de ellos se cosió la boca

Según trascendió este jueves, Serkan Kurtulus y Lider Camgoz, dos sujetos de origen turco detenidos a mediados de este año en Puerto Madero tras comprobarse que ingresaron de forma clandestina al país, iniciaron en las últimas horas una huelga de hambre.

En ese marco, el sitio Infobae dio a conocer escalofriantes imágenes que muestran a Camgoz con la boca cosida. La brutal medida de fuerza tiene lugar en medio de la pelea que lleva adelante su abogada en la Justicia federal para no ser extraditados de vuelta a su país por temor a que los asesinen: Kurtulus asegura que el partido de Recip Erdogan quiso contratarlo para un asesinato político.

En un clip sin sonido, se puede ver a Camgoz siendo filmado en un aula del penal entre libros y un pizarrón con su boca atravesada por hilos. Hasta el momento no se tiene certeza si se trata de una edición del video o si efectivamente Camgoz se realizó estas incrustaciones.

Por su parte Kurtulus aseguró en una carta entregada al mismo medio que su huelga de hambre será “INDEFINIDA”.

"Es evidente que en mi país se ha violado mi derecho a un juicio justo. En mi país se entablaron muchas investigaciones y demandas contra mí. El 90% de las demandas se realizaron para encubrir algunos hechos, ocultar a los verdaderos perpetradores y a los instigadores... Temiendo que revele todos los hechos, el gobierno de AKP acudió a Interpol solo para encontrar mi lugar fácilmente y para matarme allí”, afirma en la misiva.

Y añade que “Como no acepté matar al señor Andrew Brunson, un pastor cristiano estadounidense que vivía en Turquía, crearon archivos basados en mentiras y calumnias para encontrarme a través de la Interpol. Como no estuve involucrado en el acto de asesinato del pastor Brunson, expliqué los incidentes de todos aquellos que dieron instrucciones a los fiscales. Fui víctima de estos hechos, que involucran a todos, desde políticos hasta fiscales y jefes de policía, pero aun así no me quedaré callado.”

“Por tener las pruebas y argumentos que interesan a Estados Unidos y Rusia, los políticos de alto nivel del AKP organizaron el asesinato para silenciarme. Arrancaron para matarme mientras estaba en Georgia. Llegué a Argentina para poder sobrevivir. Tuve que vivir una vida de un fugitivo para que las autoridades turcas no pudieran detectar mi ubicación. Después de que me capturaron, solicité asilo político.”, precisó.

“Durante los 6 meses que viví en Argentina, no estuve involucrado en ningún incidente ilegal, ni siquiera he cruzado en el semáforo en rojo. Es el gobierno argentino el que me protege de las manipulaciones y trampas ilegales de mi país”, concluyó.

Poco después del mediodía, fuentes judiciales confirmaron que efectivamente Camgoz se hirió al intentar coserse la boca: fue trasladado al Hospital Penitenciario Central en el complejo de Ezeiza para curaciones.

Serkan Kurtulus (40) y Lider Camgoz (34), ambos de nacionalidad turca, fueron apresados el pasado 11 de junio por personal de la División Investigación Federal de Búsqueda de Prófugos y Extracciones de la PFA, en la esquina de las calles Juana Manso y Petrona Eyle, en dicho barrio de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a las fuentes, ambos tenían pedido de captura internacional firmado el 17 de mayo de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Esmirna, Turquía, por delitos como homicidio, secuestro, robo y acopio de armas, entre otros, todos cometidos entre los años 2016 y 2017.

Es que Kurtulus está acusado de liderar una organización criminal –de la cual Camgoz era su lugarteniente- que además contrataba sicarios y que ordenó, entre otros delitos, atacar a los propietarios de un centro comercial de Turquía en 2017, dijeron los investigadores.

Según la ficha de Interpol, Kurtulus está condenado a la pena de prisión perpetua en su país, acusado de los delitos de "homicidio con premeditación, infracción a la Ley de Armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, robo a mano armada, privación ilegal de la libertad, homicidio doloso y amenazas, entre otros".

Uno de ellos también fue acusado en septiembre de 2012 por la posesión de 21 piezas de éxtasis destinadas para la comercialización.

La organización liderada por Kurtulus habría cometido al menos 28 hechos delictivos en la República de Turquía, motivo por el cual ya habían sido detenidos 54 de sus miembros.

Además, las fuerzas de seguridad turcas secuestraron durante los operativos en los que desbarataron a esta organización criminal 3 fusiles AK47 con 35 municiones, 12 fusiles de caza con 96 proyectiles, 21 armas de fuego sin registrar, dos pistolas de fogueo y una granada de mano.

Kurtulus ya había sido detenido en Georgia en 2018 luego de un megaoperativo de la Interpol en la que participaron unos 400 efectivos, pero se desconocen los motivos por los que se encontraba en libertad.

Luego de cargarse las Notificaciones de Índice Rojo en los sistemas informáticos de la Interpol por los pedidos de Capturas Internacionales de los acusados, las autoridades tomaron conocimiento de que ambos habían ingresado a Argentina en diciembre pasado con pasaportes falsos, provenientes de la República de Panamá.

Asimismo, obtuvieron el dato de que se alojaban en un hotel de Puerto Madero, a pocas cuadras del lugar donde finalmente fueron capturados luego de que los efectivos montaran un operativo en la zona.