"¡Ganaste la rifa!", el anzuelo que usaron los ciberestafadores para engañar a una platense

Semanas atrás, Laura Quintana (32) recibió un llamado de un número desconocido en su celular y del otro lado una voz la felicitaba por ser beneficiaria de un premio. "Me llamaron por nombre y apellido, lo cual me llamó la atención, pero cuando me dijeron que seleccionaron mi número de Movistar para un premio de Shell, inmediatamente corté porque no tengo esa compañía de telefonía ni tampoco cargo nafta", relató.

"En el perfil del Whatsapp de ese número por el cual usaron para llamarme tenía como foto algo de Shell y le hice una captura. Días después, recibo otra llamada de ese número pero en el momento no me di cuenta ya que no lo había agendado y esta vez eran de una empresa de telecomunicaciones llamada 'Rexphone 5G' en la que en un supuesto plan de inversiones y puesta en marcha del servicio 5G había sido beneficiada con un premio de una rifa. Yo me confundí, porque no entendía y atiné a decir 'a la rifa del Hospital de Niños' y me respondieron 'efectivamente'", detalló la mujer.

"A partir de ahí creí que se trataba de la rifa y me hablaban de la acreditación del premio. Caí", se lamenta.

"Fui a un cajero de la zona de 21 entre 62 y 62, ahí entré en contacto con este supuesto operador y saqué la clave Token del Bapro. Cometí el error de brindárselas y a los pocos minutos accedieron a mi home banking y me hicieron una transferencia de los 30 mil pesos que tenía en ese momento en la cuenta. Ahí me di cuenta que había caído en una estafa", relata la víctima que es empleada en el Ministerio de Educación provincial.

"Encima ese dinero era mandar a confeccionar las camperas de egresados de mi hijos y sus compañeritos del jardín, que pese a este año (por la pandemia) igual les hicimos la ropa. Cuando les conté a los padres lo que había pasado, hasta pensaron que yo los quería estafar", agregó.

"La denuncia la hice en la DDI de La Plata y espero que se avance en la investigación para que puedan llegar a estos estafadores", sentenció.