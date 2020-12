Mientras eran asaltados, le preguntó a su papá: “¿Quiénes son estos nenes?”

Durante gran parte del mediodía de ayer, en La Loma, ocurrió algo inusual: la comisaría cuarta rebalsaba de vecinos que pretendían denunciar, como víctimas o testigos, el accionar de dos delincuentes que en menos de una hora sembraron el pánico en ese barrio. También lo hicieron en Barrio Norte, donde finalmente fueron detenidos tras un operativo cerrojo.

Ambos ladrones son oriundos del distrito de Avellaneda, tienen 28 y 38 años y físicos dispares, según la Policía. Mientras uno es alto y corpulento, el otro es delgado y de estatura media. Sí comparten la crueldad de quien no tiene para perder, puesto que frente a una nena de 3 años golpearon a su padre, no dudaron en atacar a golpes a un matrimonio de personas mayores y maltrataron a un jubilado de 71.

Todo, a la luz del día y con gente que los observaba.

LOS “NENES”

El primer episodio del que se tiene registro es el de una entradera a una familia en 34 entre 25 y 26. Sin embargo, sospechan que los dos sujetos habrían robado con anterioridad en otra casa. Según le detalló Sandra (62) a este diario, ella y su marido (65) se hallaban en el interior del inmueble cuando sonó el timbre. Esperaban a su yerno y la mujer fue la encargada de ir a abrir la puerta.

El joven de 37 años había llevado a su hija de 3 para saludar a los abuelos. Y en eso estaban, pero fueron interrumpidos de manera brutal. “Le fui a dar un beso a mi nieta y los vi caminar por la vereda, venían desde 25. No me dieron tiempo a nada, porque el más grandote lo agarró del cuello a mi yerno y el otro sacó un arma”, contó.

La pequeña preguntó de forma inocente “¿quiénes son estos nenes?”, ante la presencia de los recién llegados.

En tanto, su padre intentó resistirse y recibió un culatazo en el cuero cabelludo que le produjo un corte sangrante. Entonces, la situación se volvió todavía más tensa. La menor empezó a llorar al ver a su papá lastimado y los asaltantes se apuraron en hacerlos entrar al domicilio. Los juntaron a los cuatro en una habitación de la planta superior y comenzaron a exigirles dinero y joyas.

Fuentes oficiales refirieron que se hicieron con unos 75 mil pesos, 360 dólares y alhajas de oro.

No buscaban otra cosa y mostraron alguna urgencia en huir, característica que repetirían en los sucesivos incidentes que provocaron después.

Con el objetivo de evitar consecuencias peores y “que se fueran rápido”, el joven herido les ofreció su Renault 11, propuesta que los ladrones declinaron. Salieron de la propiedad a pie.

“Te digo que te queda una impotencia... yo tenía mucho miedo por la nena”, reflejó Sandra. Mientras ellos llamaban al 911 y alertaban a los edificios linderos, un vecino accionó la alarma de la cuadra. Los malvivientes corrían de un lado al otro en procura de un vehículo de escape.

Robaron dos autos para intentar evadir a las autoridades. Dejaron uno en 33 y 1 y el otro en 115 y 32

El ladrón más corpulento se mostró “muy violento” en cada nuevo hecho

Lo hallaron en 33 entre 25 y 26, donde se abalanzaron contra un frentista en la puerta de su casa. Le pusieron el caño en la cabeza y le arrebataron las llaves del auto, pero no consiguieron encenderlo y lo descartaron. La frenética fuga continuó hacia 25 entre 32 y 33. Allí, tuvo lugar la segunda parte de una jornada teñida por la agresión.

Cielo (44) estaba en su coche a punto de salir y un alarido la hizo voltear. Vio cómo dos desconocidos atacaban a un matrimonio “conocido del barrio”. La escena era dantesca: “A Elías, que le hacen diálisis, lo sacaron a empujones y a su esposa también. El grandote era muy violento y la señora cayó casi desmayada de los nervios que tenía”, afirmó en diálogo con este diario. Querían el Fiat Palio en el que se movilizaba la pareja y lo consiguieron con violencia. Cuando vio que uno de los delincuentes sacaba un arma, Cielo se bajó del auto y se encaramó hacia ellos. No obstante, antes de llegar los malvivientes aceleraron en dirección a 19, por 33. En esa marcha, casi atropellan a la dueña del rodado.

La señora se descompuso en la rambla, y Cielo le alcanzó agua pero “no la podíamos mover”, aseguró. La Policía, en tanto, tenía conocimiento del primer atraco y algunos datos de los autores. Por las cámaras de seguridad ubicaron en 1 entre 32 y 33 al Fiat Palio robado. El mayor de los sospechosos estaba a bordo. Lograron detenerlo y apresarlo: en su poder tenía 75 mil pesos, 165 libras, 180 euros, 360 dólares y joyas, presuntamente parte del botín sustraído en la primera entradera. Además, al cruzar los datos por la capa policial, determinaron que poseía antecedentes por un caso ocurrido en 2019 de “privación ilegítima de la libertad”.

Su cómplice no estaba con él, aunque no iría muy lejos. Fuentes oficiales revelaron que “en 115 entre 32 y 33 le robó a punta de arma el vehículo a un jubilado de 71 años y tras una breve persecución lo abandonó en 39 y 115”. En esa esquina sería reducido y aprehendido. Los testigos de los hechos aseguran que eran cuatro sujetos pero que sólo podrían identificar a dos. “Fue algo como pocas veces he visto, toda la cuadra en la calle”, dijo Sandra. “Vivimos una locura. Por suerte, la Policía Local actuó bárbaro porque estaban muy violentos, si no quién sabe lo que hubiera pasado”, cerró Cielo.