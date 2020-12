En las carnicerías no paran de anotar subas en las pizarras y hay pocos encargos para Navidad

Si bien es un clásico que antes de las fiestas aumente el precio de la carne, por estos días se escucha que es imposible saber con certeza a cuánto se van a vender para el 24 o el 31 los cortes vacunos más solicitados como son el peceto, el lomo, el matambre o el asado. “No hay techo, cada semana tengo que cambiar la lista”, resumió Alberto, un carnicero de la zona de diagonal 73 y 47 y, aunque en noviembre la suba fue poco menor al 8 por ciento, no deja de impactar que el kilo de cualquier corte ronde los $ 600, aunque la variedad de precios es enorme de un local a otro.

El panorama es dispar en diferentes carnicerías de la Ciudad, mientras en algunas se aseguró que hay muchas menos reservas que el año pasado, en otras se les advierte a los clientes que quien quiera comer un asado el fin de semana debe encargarlo porque, por más que el coronavirus no haya desaparecido, mucha gente se reúne con amigos y familiares para despedir el nefasto 2020.

Asado, vacío y matambre es lo que más se vende en esta época, pero “no es como otros años”

“El sábado pasado al mediodía ya no tenía nada de asado, ni vacío, por eso ahora anoto pedidos con anticipación”, aclaró Luis, carnicero cercano a Plaza Azcuénaga.

Por el contrario, Edgardo, de una carnicería de 7 y 39 señaló que, a diferencia de otros años, la gente está reservando muy poco. “Lo que más te piden es asado, vacío, tendré ocho pedidos y otros años a esta altura tenía 30”, sostuvo y aclaró que a ese comercio no llegaron los cortes del Gobierno y, por caso, el vacío se vende a $790 el kilo y el asado a $740.

“Para las fiestas todavía no hay nada de compras; la gente está comprando lo que es día a día. El año pasado a esta época ya teníamos reservado peceto, asado, matambre (...). Ahora solo llevan para el día. Económicamente no estamos bien y esa es la razón”, dijo Marcial, de una carnicería de 38 entre 12 y 13.

Otro carnicero de San Carlos opinó que encima de que este año fue muy complicado por la paralización económica que trajo consigo la pandemia, desde hace dos meses no para de aumentar la carne.

De acuerdo al informe mensual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna que analizó las ventas en 60 carnicerías de Capital y Gran Buenos Aires, los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, subas significativas, del 7,4 por ciento, en noviembre con respecto al mes de octubre. Si se compara los valores con los de igual mes del año pasado el aumento fue del 53,6 por ciento.



El precio del pollo fresco mostró precios con alzas moderadas, con una variación del 3,3 por ciento en el mes de noviembre con respecto a octubre. Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró precios con subas moderadas en el mismo periodo, avanzando un 3,5 por ciento con relación al mes anterior. Con respecto a los valores de noviembre de 2019, el pollo incrementó su precio en un 30,5 por ciento y el cerdo, tal como ya lo informó EL DIA, se disparó en un 61,0 por ciento.



Se informó que donde más aumentó la carne, casi un 10 por ciento, fue en las carnicerías de barrios de nivel socioeconómico alto. En los puntos de venta que atienden al nivel socioeconómico medio, los precios mostraron alzas también significativas, que resultaron del 7,2 por ciento; mientras que en aquellos que atienden al nivel socioeconómico bajo los precios mostraron subas de similar magnitud, que resultaron de un 7,6 por ciento.

El comportamiento de los precios de la carne vacuna mostró pequeñas diferencias entre en las distintas zonas geográficas: se registraron subas significativas de los precios en la Capital Federal, y en todas las zonas del Gran Buenos Aires; aunque las mismas fueron más marcadas en la zona norte del GBA.

La carne de novillo tuvo un precio promedio que exhibió subas significativas, con una variación del 5,7 por ciento, y la carne proveniente de haciendas livianas de consumo (novillitos, vaquillonas y terneras), que representa un 88 por ciento de la canasta, exhibió precios que mostraron alzas significativas, con una variación del 7,6 por ciento, con respecto al mes anterior.

El Gobierno acordó vender tres cortes de carne de consumo masivo a precios accesibles

Cortes como el peceto tienen un precio que resulta en más de $69 por kilogramo más alto en los supermercados que en las carnicerías, mientras que la colita de cuadril tiene un precio aproximadamente $107 superior en los supermercados comparado con el precio observado en las carnicerías.

En el caso del lomo, la diferencia se acerca a un nivel de $56 más caro en las carnicerías que en los supermercados.

Los cortes utilizados en la preparación de milanesas es en promedio $35 por kilo más barato en los supermercados; en carne picada estos comercios venden el producto a un precio $4 más económico, mientras que, para el asado, los supermercados ofrecen el producto a un precio inferior en cerca de $25 por kilogramo que al de las carnicerías.

PRECIOS ACCESIBLES

Por su parte, el Gobierno nacional acordó con frigoríficos de todo el país la comercialización de tres cortes de carne de consumo masivo a precios accesibles para las fiestas de fin de año, que representan una rebaja de hasta 30% sobre los valores de mercado actuales. Se informó que el kilo de asado se venderá a $349, el de vacío a $459 y el de matambre a $479, lo que representa una rebaja de entre 25% y 30% sobre los valores vigentes. Los cortes de carne estarán disponibles a partir del 19 de diciembre en más de 1.600 bocas de expendio de todo el país.