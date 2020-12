El apocalipsis según Stephen King: tráiler de la esperada serie “The Stand”

Los fans de Stephen King esperan anciosos al 3 de enero próximo cuando se estrene la esperada serie The Stand, adaptación de la obra del reconocido escritor.

En tiempos de pandemia, la historia cobra especial sentido y se vuelve más escalofriante de lo que sería si no viviéramos en este particular contexto.

"The Stand es la visión apocalíptica de Stephen King de un mundo diezmado por la plaga y envuelto en una lucha elemental entre el bien y el mal. El destino de la humanidad descansa sobre los frágiles hombros de la Madre Abigail, de 108 años, y un manojo de supervivientes. Sus peores pesadillas están encarnadas en un hombre con una sonrisa letal y poderes indecibles: Randall Flagg, el Hombre Oscuro”, adelanta la sinopsis oficial.

El elenco de la ficción que se podrá ver por StarzPlay está formado por Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgård, James Marsden (Dead to Me), Odessa Young, Jovan Adepo, Amber Heard (Aquaman), Owen Teague, Henry Zaga (The New Mutants), Brad William Henke (Orange is the New Black) y Nat Wolff (Death Note), entre otros.

Benjamin Cavell se desempeña como showrunner y productor ejecutivo junto a Taylor Elmore, Will Weiske, Jimmy Miller, Roy Lee y Richard P. Rubinstein. Josh Boone se desempeña como director y productor ejecutivo del primer y último episodio de la serie. Jake Braver, Jill Killington, Owen King, Knate Lee y Stephen Welke son los productores.