El Padrino 4, cada vez más cerca la nueva película de la saga

Aquellos fanáticos del séptimo arte que disfrutan del cine de antaño, siempre desearon que se realice la cuarta entrega de El padrino; sin embargo, esto quedó como un simple sueño hasta ahora.

Pero las cosas no siempre son así. No basta con que el director haya estrenado “El padrino: La muerte de Michael Corleone”, versión remontada y “definitiva” del fin de la trilogía. Resulta, además, que Paramount no descarta la idea de prolongar la franquicia creada por Mario Puzo con una nueva película.

En un comunicado para el New York Times, el estudio tantea la posibilidad: “Aunque no hay planes inminentes para una nueva película en la saga de ‘El padrino’, la fuerza perdurable de su legado hace que este sea una posibilidad si aparece la historia adecuada”.

Pero, aun suponiendo que dicho filme llegue a hacerse realidad, hay que preguntarse cuánto quedará en él del original. Coppola ya ha sentenciado que no piensa volver a meterse en asuntos de la cosa nostra: “Es posible que haya una El padrino IV, una El padrino V y una El padrino VI, pero no seré yo quien las dirija”, declaró el cineasta. Además, el escritor y guionista Mario Puzo falleció en 1999, recoge IndieWire.

Sin embargo, hace 30 años, Coppola ya especuló sobre una cuarta parte del serial protagonizada por Vincent Mancini (Andy Garcia) y con una estructura similar a la de “El padrino II”. Y, puestos a mantener la índole “familiar” de la saga, se puede especular sobre un nuevo filme dirigido por Sofia Coppola.