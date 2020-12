Según un diario británico, Marcos Rojo podría irse al Newcastle

El defensor argentino Marcos Rojo, quien no es tenido en cuenta en el Manchester United y ayer estuvo de visita en el entrenamiento de Estudiantes, figura en los planes del Newscatle, que desea sumarlo a préstamo, según lo reveló hoy la prensa británica.

En ese contexto, según publicó The Athletic, el Newcastle está considerando la posibilidad de contratar a Rojo, de 30 años, y las chances de que pueda concretarse la operación son viables tomando en cuenta que el ex albirrojo no es tenido en cuenta por el entrenador del United, el noruego Oleg Solskjaer.

Rojo, cuyo contrato con el Manchester finalizará el 30 de junio de 2021, desea tener continuidad y el Newcastle asoma como una buena opción para continuar en el alto nivel que representa la Premier League.

El defensor, exintegrante del seleccionado argentino en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, jugó 76 partidos para Manchester United, pero desde que comenzó la temporada 2020/2021 no disputó ni siquiera un minuto.