Cruce entre Florencia Peña y Germán Paoloski por la muerte de Maradona: "No creo que se haya muerto como vivió”

Florencia Peña, cuando todos los días cierra su programa "Flor de equipo", charla con Germán Paoloski, conductor del "Noticiero de la Gente" que viene a continuación en la programación de Telefé. Pero este martes el "pase" entre ambos tuvo un contrapunto sobre la muerte de Diego Armando Maradona.

“Estábamos debatiendo porque nadie tiene la posta. Es un poco con lo que vemos, lo que escuchamos, lo que está pasando. Saber si Maradona podía decidir, yo creo que no, sobre cómo debía ser tratado. Todas las negligencias que se juntaron. Fueron muchas cosas, no fue una sola, fueron muchas cosas que se conjugaron para llegar a este final trágico, no sé si pensás eso...”, indicó Peña sobre el fallecimiento del Diez.

Paoloski, por su parte, indicó que fue "crónica de una muerte anunciada" y Florencia agregó: "La sensación es que hubo muchas cosas que se conjugaron para que culmine todo con este final trágico”.

Sobre el cierre de este diálogo, la conductora de "Flor de equipo" lanzó: “La verdad es que es un tema que hay tela para cortar. Creo que murió como vivió, con un montón de cosas que suceden alrededor”. Tras dichas palabras se despidió y le dio paso al noticiero.

Pero a Paoloski no le convenció lo último que dijo Peña y, minutos más tarde, indicó: “Hoy Flor cerró su programa diciendo que Diego murió como vivió, y como era el final de su programa no daba para debatir, pero yo no creo que haya sido así”.

Y agregó al respecto: “Por todo lo que estamos escuchando y conociendo, Diego se murió solo, triste y en un lugar que ni siquiera era apto para que viviera sus últimos días. La pregunta es si Diego estaba en condiciones de decidir sobre su vida. Si realmente podía decidir entonces no hay otro responsable, pero el problema es que si no estaba en condiciones porque ponía en riesgo su propia vida, habría que haber hecho otra cosa para salvarlo”.