“A Alberto parece que le gusta que lo maltraten”, dijo Duhalde

El ex presidente Eduardo Duhalde volvió a mostrarse crítico con Alberto Fernández al analizar el acto del Frente de Todos de anteayer en La Plata. Allí, Cristina Kirchner hizo un duro cuestionamientos al gabinete nacional en un acto que encabezó junto al Presidente.

“Ya estamos todos acostumbrados, Cristina tiene esa característica, es un animal político, siempre lo he dicho. Es una falta de respeto absoluta al presidente Alberto Fernández que está allí. Pero parece que le gusta que lo maltraten a Alberto Fernández”, dijo Duhalde.

El ex presidente consideró que las expresiones de Cristina Kirchner, que pidió a “los ministros que tienen miedo a buscarse otro laburo”, son “peor que un ninguneo. Es directamente atacar al presidente”.

“La Argentina es un país presidencialista. Cómo única salida posible veo el encuentro entre los argentinos aunque todos dicen que es utópico. Argentina puede caer en situaciones límites de gravedad. Hay que insistir. Trabajo convencido de que puede ser”, dijo el ex mandatario durante la entrevista.

Hace algunas semanas Duhalde había sido muy crítico del gobierno. “Se está ocupando de lo que no tiene que ocuparse” dijo y agregó: “seguimos sin producir y con mucho choreo”. “Nuestro país es un barco a la deriva. No hay unidad de mando en ningún ministerio y es muy difícil gobernar así. El problema de Argentina no es lo que debemos sino lo que no producimos”, opinó. Y sentenció: “No se le puede pedir esfuerzos a la gente si no hacen esfuerzos los políticos”.

“Sostengo lo que creo desde la primera vez que fui intendente en Lomas: el que gana gobierna y el que pierde, también. Si no gobernamos todos juntos, si no dejamos de pelearnos como tontos, Argentina no sale.”