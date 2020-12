¿Es legal? Un equipo de eSports contrató a un niño de 8 años

El equipo estadounidense de eSports (deportes electrónicos) "Team 33" generó un gran revuelo a contratar a un niño de 8 años para su formación de Fortnite. Su nombre es Joseph Deen y, al parecer, es muy habilidoso en dicho videojuego.

El nene, nacido en 2012, ahora es un miembro de pleno derecho de una organización profesional y tiene un bono por firmar de 33.000 dólaresy una nueva configuración de juego de 5.000 para demostrarlo.

Cuando se anunció la firma por primera vez, algunos fanáticos de los deportes electrónicos declararon que el improbable debut de Deen era un sueño hecho realidad, el tipo de oportunidad por la que la mayoría de los niños se quedarían roncando.

Pero otros se preguntaron: ¿cómo podría participar en torneos? ¿y qué podría hacer que hiciera el equipo que no violara las leyes de trabajo infantil? ¿Es legal su contratación?

“Básicamente, no hay leyes laborales, porque no tiene que trabajar. Solo está jugando ... Se despierta el sábado por la mañana, o regresa de la escuela a las 5 de la tarde, y está jugando con o sin nosotros ”, aseguró Tyler Gallagher, un director ejecutivo de "Team 33".

"No lo vamos a llevar a ningún lado. No participa en torneos. Está jugando como jugaría el sábado o el domingo. Estamos legalmente autorizados a darle dinero porque creemos en él y estamos haciendo una inversión", agregó en diálogo con el portal Kotaku.

El contrato de Deen, dijo Gallagher, es "confidencial", pero deslizó que no le exigen específicamente que haga nada. Si no se presenta a la práctica de fin de semana con otros miembros del "Team 33" aún no anunciados, aparentemente no enfrentará consecuencias. Si pasa demasiado tiempo jugando y no lo suficiente en sus tareas escolares, su madre tiene la opción de romper el contrato por completo.

Gallagher caracterizó el contrato como una representación del compromiso del "Team 33" con Deen, considerándolo un "contrato inverso". El equipo está, según una estipulación del contrato negociada por la madre de Deen y su abogado, en el gancho para construir su presencia en YouTube.

El "Team 33" obtendrá un recorte del 33 por ciento de las ganancias de YouTube y merchandising de Deen, lo que, según Gallagher, ayudará a cubrir "todas las cosas que hacemos en marketing, prensa, construcción de su presencia, gestión de sus redes sociales, todo eso ".

Sin embargo, también dijo que tiene la intención de recuperar su inversión de 33,000 dólares en los próximos años. En caso de que Deen salga del acuerdo, el canal de YouTube y la mercadería pertenecerán al "Team 33".

Cuando Deen cumpla 13 años y pueda comenzar a competir, el equipo obtiene el primer derecho a rechazar y puede optar por renegociar su contrato o dejar que otra organización lo firme.