A días de la quema del 31, armadores de muñecos “estudian” el protocolo

Ni la pandemia pudo frenar a la tradición platense de los muñecos. Es cierto que arderán medio centenar de figuras, lejos de las mejores épocas en que ese número se duplicaba, pero el próximo 31 a la noche volverá a revivirse el ritual que ya es parte de la identidad de la Ciudad.

Y por estos días quienes se están preparando son los armadores de muñecos, quienes aprendieron el protocolo que deben tener en cuenta a la hora de la quema. Fue al participar de una reunión informativa y de seguridad, organizada por la Comuna con el objetivo de detallar los requerimientos técnicos y de seguridad.

El encuentro se desarrolló en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, ubicado en calle 50 entre 6 y 7, y contó con la presencia de los responsables de cada estructura que, para llegar a esta instancia, se anotaron en forma online y se acercaron a completar la inscripción a la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano.

Durante el mismo, se recordó a los participantes los alcances de las disposiciones del decreto N° 2039/2008 y de la ordenanza Nº 10456 que regula la actividad.

Sobre los controles y protocolos, desde Control Ciudadano les advirtieron que “quienes no cumplan lo establecido en cuanto a las medidas de seguridad, la prohibición del uso de pirotecnia y el protocolo por Coronavirus, se expondrán a sanciones”.

El Secretario de Cultura y Educación, Martiniano Ferrer Picado, valoró: “Es un espectáculo que año tras año resignifica la identidad de cada barrio”, destacó el funcionario, y valoró que “los vecinos de cada rincón de la ciudad podrán disfrutar nuevamente de este festejo que es una celebración única a nivel nacional, pero deberán adaptarse a los protocolos establecidos para evitar contagios”.

Los muñecos no pueden exceder los 6 metros de alto, 3 metros de ancho y 3 metros de largo, y que su instalación debe contemplar un radio de seguridad de tres veces su altura. Asimismo, al igual que en los últimos años, los muñecos no pueden tener pirotecnia y/o explosivos en su interior. El día de la quema, la duración del espectáculo no podrá ser mayor a 30 minutos, de 01 a 01:30 horas.