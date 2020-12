De Inglaterra `66 a Rusia 2018: el platense que colecciona la pelota oficial de cada mundial

Los hay de camisetas de fútbol, cucharitas, revistas, ceniceros y cristalería de cerveza. Están los más excéntricos, como los de autos antiguos o de alta gama y hasta de aviones. En rigor, hay de tantas variedades como las cosas lo permitan. Pero sin dudas coleccionar pelotas oficiales de los mundiales de fútbol lo pone en un lugar diferente dentro del mundo del coleccionismo.

Junto con la música es uno de los mayores divertimentos de Jorge Yovovich, médico traumatólogo con un pasado vinculado al deporte desde su profesión y fanático del fútbol, como él mismo se define. Las más de 20 pelotas originales utilizadas en los mundiales desde Inglaterra 1966, de cuando eran de cuero marrón, hasta la de Rusia 2018, con la tecnología cada vez más partícipe en su confección, ratifican su devoción. Aunque a eso se le podrían sumar los de la Liga de Campeones y los torneos locales, por lo que la colección supera por largo los 60.

"En algún lado, no sé si en un programa de fútbol, había visto todas las pelotas de los mundiales y pensé ´¿por qué no?´. Y empecé a averiguar", le cuenta a eldia.com mirando con mezcla de orgullo y satisfacción esa colección que posa sobre un mueble que se prolonga por varios metros. "Así fue que empecé a averiguar y averiguar hasta que di con un revendedor que era de México. Ahí fue que conseguí el primer pool de pelotas, que iba desde la de 1966 hasta el 2002", recuerda cómo fueron esos primeros pasos allá entre 2007 y 2008.

Claro que no fue tan simple como lo cuenta ahora, porque en ese entonces el comercio electrónico no era lo que es hoy y porque hacer la compra a un vendedor desconocido y ubicado a miles de kilómetros era una verdadera apuesta. "Empecé a buscar por Internet y una plataforma de venta electrónica me fue llevando a la misma pero versión mexicana y nos contactamos. La verdad es que la jugué porque uno nunca sabe y el vendedor no tenía muchas calificaciones", repasa sobre lo que fue esa primera compra, puntapié inicial de su incursión en el mundo de los coleccionistas. Y decidió dar el paso: "Pensé ´ya está, me la juego, total están buenas´. Y después de un largo mes de espera me llegaron y por suerte eran las originales".

"Después fui agregando a medida que fui consiguiendo la de los mundiales siguientes. En cada mundial compraba la pelota original y a partir de 2006 se duplicó, ya que fue desde ese mundial que la final se empezó a jugar con una distinta al resto de la competencia, por lo que también había que conseguirla. Y así fue que me fui enganchando cada vez más y empecé a conseguir las pelotas de la UEFA, de la Eurocopa y las demás", completa.

Están la Tango, que sin dudas quedará por siempre grabada en la memoria de los argentinos por haber sido la primera con el cuál el Seleccionado nacional se consagró campeón, y obviamente la "Azteca", la utilizada en México ´86, testigo de “La Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, obras de la mejor versión de Diego Maradona, donde Argentina obtuvo su segundo título.

Así como todas son diferentes entre sí, alguna más linda o mejor que otra, eso lo lleva a tener "favoritas". Y ahí dos pican en punta: "Sin dudas la Tango (la que se usó en el mundial de Argentina ´78, tanto en su versión Buenos Aires como Rosario) es una de las que más me gusta y la Jabulani (con la que se jugó en Sudáfrica), que me encanta por los colores a pesar que a los jugadores no les gustaba porque decían que no picaba. Pero a mí como pelota me encanta".

Además de ser las originales, tienen otra particularidad: están sin uso, como recién sacadas del envoltorio. Y aunque no hay ningún cartel que diga "prohibido tocar", hay una especie de orden tácita flotando en el aire: se miran pero no se usan. Se pueden tocar, pero cero chance de hacer jueguitos. Si hasta no se apega a la recomendación que supieron darle para mantenerlas en el mejor estado: "Me dijeron que de vez en cuando hay que hacerla picar para que no pierdan la forma, pero patearlas, jamás!!!!", dice entre risas, aunque el concepto queda más que claro.

¿Hay algún otro que tenga esta misma debilidad? "Sinceramente no sé de nadie. A algunos les gusta coleccionar camisetas, a otros discos, motos...y bueno, a mí se medio por esto de las pelotas de los mundiales", camino que siempre que se pueda está dispuesto a seguir. "La idea es seguir con la de los mundiales seguro. También me gustan la de los torneos de acá. No me voy a poner a buscar todas porque sería imposible, pero la de los mundiales, las de acá y las de la Eurocopa, con esas me gustaría seguir, siempre que se pueda". Por lo pronto, para ir ganando tiempo, ya le pidió al mismo carpintero que le hizo la repisa que le agregue unos metros más para las próximas incorporaciones.