¿Quién le “tiró los perros” a Vicky en “MasterChef” y está noviando?

A “MasterChef Celebrity” los famosos van a cocinar, pero, como suele ocurrir cada vez que un grupo farandulesco se junta, no solo se calienta la comida sino otras cosas: el show fue escenario del coqueteo constante (¿para el rating?) entre Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui, que encendió importantes versiones de romance no solo por el favoritismo del chef hacia la mediática, sino porque ambos se contagiaron de COVID casi en simultáneo; y más adelante se convirtió en el teatro en el que se representa la novelita de Barby Silenzi, El Polaco y Sofía Pachano, supuesta tercera en discordia.

Pero hasta ahora ninguno de los dos romances terminó de florecer: de hecho, Vicky dedicó fulminantes palabras para Tegui el domingo: “Les quiero decir que ayer volví a mi casa y ya lo decidí. A mí no me gusta sufrir por amor porque el amor no se mendiga. Y la verdad es que yo nunca me arrastré entonces, para mí el tren pasó y yo ya no espero nada de nadie. Tengo una fila (de candidatos). Perdón a toda la gente que apostó al amor con esta pareja, pero yo ya no sé más que hacer”, tiró la blonda.

Claro, llamó la atención esta supuesta “fila” de pretendientes detrás de Vicky. Y su hermana no se la dejó pasar: en “Flor de equipo” le preguntó si “¿es verdad que además de Martitegui había otro integrante de MasterChef que te tiraba onda?”. En respuesta, Vicky se quedó sonriendo en silencio...

Presente el Mono de Kapanga en el estudio, el músico bromeó con que había sido él, pero estaba más que claro que no era así. Marcelo Polino fue más allá: “No lo podemos nombrar porque está en pareja”. ¡Bombazo!

Vicky seguía en silencio y, de hecho, decidió, entre responder la pregunta y comer un plato asqueroso, la segunda opción: tomó el “vómito empanado”, es decir, una hamburguesa con banana, picles y salsa golf. Y le dio un mordisco. El muchacho tiene un ángel guardián, parece, porque ni siquiera accedió a dar las iniciales del muchacho: es que “fue muy insistente, pero lo quiero”, dijo Vicky...