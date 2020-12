VIDEO.- Qué pasó en los últimos minutos del partido entre Gimnasia y Huracán

Gimnasia y Huracán empataban 0-0 y llegó la noticia que en Paraná Vélez no había podido ganarle a Patronato, resultado que -automáticamente- clasificaba al Lobo y al Quemero a la fase Campeonato.

Entonces fue cuando uno de los técnicos de Gimnasia, Mariano Messera, le dice a su colega de Huracán, Israel Damonte: "Ya está, ya está". En ese momento, a los 41 minutos del segundo tiempo, el partido se terminó tácitamente.

La imagen, que fue repetida por la TV dejó en evidencia lo realizado por los 20 jugadores en cancha la noche del sábado, que desde ese momento pasaron la pelota para los costados, sin intentar buscar el gol. Sin dudas, uno de los aspectos que más polémica despertó en los hinchas. ¿Estuvieron bien los técnicos? ¿La dirigencia de la Liga podría tomar alguna represalia?

Al ser consultado, Damonte se desentendió de los sucedido y dijo: Me hizo una seña, pero no la entendí. Lo conozco (a Messera) porque fue un jugador que admiraba de joven, más allá de estar de la otra vereda, y es una persona que me cae bien. Nos miramos pero no arreglamos nada".