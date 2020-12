Fiscales del caso Ciccone piden que Boudou vuelva a la cárcel

El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4, Marcelo Colombo, y su par de ejecución penal, Guillermina García Padín, pidieron que el expresidente Amado Boudou sea detenido y regrese a la cárcel para cumplir la pena que días atrás confirmó la Corte Suprema de Justicia. Esto es, que se le revoque la reclusión domiciliaria y se ejecute tras las rejas la condena de cinco años y diez meses de prisión por haber querido quedarse con el 75 por ciento de las acciones de la ex Ciccone Calcográfica, encargada de imprimir el papel moneda.

“Al haber adquirido firmeza la condena impuesta en las presentes actuaciones, pierden operatividad las previsiones del art. 210, inc. j) del Código Procesal Penal Federal, que habilitaron, con fechas 6 de abril y 5 de agosto de 2020, la morigeración de los encierros carcelarios dispuestos por el señor Juez respecto de Amado Boudou y José María Núñez Carmona”, dice el escrito que presentaron los fiscales el último viernes, pero que recién trascendió en la tarde de ayer.

Desde mañana, cuando se retome la actividad judicial, el juez Daniel Obligado (el mismo que en abril, invocando razones sanitarias y de la crianza de los hijos, le otorgó la prisión domiciliaria a Boudou) deberá resolver si hace lugar al pedido de los fiscales o mantiene todo como está.

Según el fallo de la Corte, que dejó firme la condena por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por la compra-venta de Ciccone, la pena que pesa sobre el excompañero de fórmula de Cristina Kirchner vence el 1º de junio de 2024, aunque eso no significa que deberá permanecer detenido hasta esa fecha. Pues, como está recluido en su casa desde abril, los fiscales creen que ahora corresponde determinar cuánto tiempo estuvo detenido con prisión preventiva y cuánto le restaría cumplir en la cárcel. En caso de volver a prisión, en mayo, Boudou cumpliría la mitad de su condena y podría solicitar salidas transitorias durante el día. Los dos tercios de la condena, que le permitirían obtener la libertad condicional, se cumplirían a mediados de 2022.

“Frente a la situación actual -advirtieron los representantes del Ministerio Público Fiscal-, resta que el señor juez proceda de acuerdo con lo establecido en el artículo 494 del C.P.P.N. respecto de los nombrados, a fin de ejecutar la pena conforme resolviera el Tribunal Oral con fecha 3 de octubre de 2018, lo que así se solicita”.

Al respecto, el artículo 494 del Código Procesal establece que “cuando el condenado a pena privativa de la libertad no estuviere preso, se ordenará su captura, salvo que aquella no exceda de seis meses y no exista sospecha de fuga. En este caso, se le notificará para que se constituya detenido dentro de los cinco cinco días”.

De ahí que si finalmente el magistrado hace lugar al pedido fiscal, Boudou debería ser detenido.

La firmeza de la sentencia no se limita al exvicepresidente, sino que también alcanza a José María Núñez Carmona, Nicolás Tadeo Ciccone, Rafael Resnick Brenner y César Guido Forcieri.

Como se dijo, tras el fallo de la Corte y la solicitud de los fiscales, ahora deberá resolver Obligado, juez suplente en el Tribunal Oral Federal N° 4 y cuya subrogancia vence el 31 de enero, por lo que deberá ser reemplazado.

Boudou, que se convirtió en el primer exvicepresidente condenado y confirmado en un caso por corrupción, ya pasó más de dos años y medio bajo distintas modalidades de arresto, estuvo alojado en el penal de Ezeiza en tres oportunidades y desde abril de este año cumple prisión domiciliaria en su casa.

Pero podría regresar a la cárcel luego de que la Corte confirmara un fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación, donde se determinó que el exfuncionario “se valió de su amigo personal, José María Núñez Carmona -quien dirigía la actuación de Alejandro Paul Vandenbroele- utilizando empresas fantasmas y operaciones simuladas que dificultaban rastrear a los verdaderos titulares del negocio y entender el verdadero alcance del acuerdo ilegal”.

De acuerdo a la resolución judicial, se “manipuló en provecho personal, por lo menos, tres organismos del Estado: la Casa de Moneda SE, la AFIP y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia” para que “beneficiaran a la ex Calcográfica Ciccone”.

Tras la sentencia de la Corte, el domingo Boudou lo tachó como “otro baldazo del sistema del Poder Judicial sobre la República y la democracia argentina” que carece de “justificación o un por qué”. Y en su respaldo, decenas de dirigentes del kirchnerismo duro firmaron una solicitada y convocaron a una marcha. Un día después de esa acción, se conoció el pedido de los fiscales para que vuelva a purgar condena tras las rejas.