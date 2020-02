Paritarias: la CGT pide "readecuar los salarios a la realidad económica" y el Gobierno "responsabilidad"

El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, dijo hoy que el esquema que dominará las negociaciones salariales de este año será el método de "las revisiones", para ir "readecuando el salario a la realidad económica de cada uno de los sectores y actividades".

Daer, que ayer almorzó en la Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández, contó en declaraciones a la prensa que conversó "de todo" con el jefe del Estado sobre "estos 60 días de gobierno".

"Conversamos de todo: de la baja de la inflación, de los precios y del apoyo recibido de parte de países europeos en el tema de la negociación de la deuda externa, que para todos es un tema trascendental", señaló Daer, jefe del sindicato de la Sanidad.

En relación a la deuda, el sindicalista aseveró que "ni el país, ni la sociedad ni el Gobierno están en condiciones de pagar y de afrontar la deuda con el sacrificio imposible de hacer para todo el pueblo argentino". Además, señaló que Fernández "se mostró optimista con la marcha de las negociaciones, por supuesto, con la prudencia que el tema requiere".

Respecto de las paritarias de este año, Daer explicó que "la clausula gatillo estaba en sólo 11 convenios" y que "lo que hay que seguir teniendo son revisiones, que van a ir readecuando el salario a una realidad económica, y a la de cada uno de los sectores y actividades".

"Esto va a permitir no perder ingreso, no perder poder adquisitivo, y poder llevar un control también, para que lo logrado en cada paritaria no termine yendo a precios", precisó uno de los secretarios generales de la CGT.

Paritarias: desde el Gobierno piden "responsabilidad"

Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, ratificó hoy el compromiso de que durante el 2020 "los salarios de los docentes le ganen a la inflación", lo que requerirá "un esfuerzo de las provincias y el Estado Nacional en una realidad fiscal tan compleja" y pidió "responsabilidad", de cara a las paritaria nacional que continuará la semana próxima.

Con vistas a la segunda reunión paritaria con los gremios, que se hará el próximo jueves 20, Trotta dijo que el objetivo es "proyectar negociaciones de corto tiempo que nos permitan también analizar el impacto de las políticas anti inflacionarias que está desplegando el gobierno, después de un 2019 que dejó la inflación más alta en casi tres décadas".

El ministro aseveró que la idea es alcanzar "un aumento que robustezca la capacidad de compra, con el imperativo de que la inflación baje".

Para el funcionario, las provincias y el Estado Nacional tienen que "hacer el mayor esfuerzo en esta realidad fiscal tan compleja" y pidió también "tener un marco de responsabilidad para colaborar en el proceso de recuperación de la Argentina, que nos va a permitir recuperar todo lo perdido en términos sociales, salariales y económicos".