Sol Pérez contra el feminismo: “Muchas mujeres lo utilizan para ganar plata”

Con la efusividad que la caracteriza, Sol Pérez se despachó en TV sobre el tema que tiene en vilo a varios medios durante estos días, a raíz de la polémica con Jimena Barón y su campaña publicitaria.

“Hay muchas feministas que flamean las banderas en las redes sociales, ponen #NiUnaMenos, o dicen no a las agresiones entre mujeres. Primero, hay mujeres buenas, mujeres malas, hay gente buena y mala. Yo no tolero la violencia, ni de una mujer para otra, ni de un hombre para una mujer. No me gusta la violencia, me parece que putearse no va”, comenzó diciendo Solci.

Cuando Cora Debarbieri, una de las integrantes del programa, le solicitó que tamaña afirmación merecía mayor especificidad de su parte, la integrante de la obra “20 millones” se escapó por la tangente y pese a alzar la bandera del “ir de frente”, generalizó: “Lo utilizan para ganar plata, me parece que hay muchísimas que lo comercializan, pero después se dan vuelta y te agreden. Me parece que muchas escriben libros sobre el feminismo. Está buenísimo, pero me parece que también es abusar de gente que tal vez necesita leer esos libros, necesita realmente el feminismo porque es una necesidad. Es una lucha enorme”.

Ahora sí, cuando le preguntaron puntualmente si ella decía que Jimena Barón era una de las que “lucraba” con el feminismo, Pérez precisó: “Yo no estoy sacando a Jimena de esto, ni la pongo. Yo lo que digo es que muchas mujeres utilizan el feminismo para comercializar, para ganar plata y me parece que va mucho más allá de eso. Me parece que de verdad hay chicas que lo necesitan. Hay una lucha real de minas que la están pasando mal de verdad”.

La rubia también rechazó la “sororidad automática”, argumentando que “nos equivocamos en creer que todas las minas por el solo hecho de ser minas, son buenas. Entonces, nunca una se va a pelear con una mina porque la otra tiene que entender que una es mujer. No va”.