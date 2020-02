Triunfo y punta del Calcio para Juventus gracias a un gol magistral de Dybala

Juventus, con un gol de tiro libre de Paulo Dybala, se impuso este mediodía por 2-0 a Brescia, para pasar a comandar provisoriamente la clasificación de la Serie A del fútbol de Italia, al disputarse la 24ta. fecha.



La zurda de Paulo Dybala es otro nivel

La entidad de Turín llegó a las 57 unidades y le sacó tres de diferencia a Inter, que más tarde visitaba a Lazio, en el estadio Olímpico de Roma.



El cordobés Dybala, de 26 años, abrió la cuenta mediante un envío de falta directa, a los 38 minutos de la primera etapa, inmediatamente después de una maniobra que dejó secuelas en el elenco visitante, ya que se fue expulsado el francés Florian Aye (Pt. 36m.) por una fuerte infracción.



El zurdo mediocampista, ex Instituto, llegó a las 6 anotaciones en 22 partidos que disputó en el certamen, según registró un informe del sitio Soccerway.



También fue titular Gonzalo Higuaín, a quien le anularon una jugada que terminó en la red rival, al promediar la segunda mitad, cuando el encuentro ya estaba resuelto.



El segundo tanto del conjunto que dirige el DT Maurizio Sarri fue obra del mediocampista colombiano Juan Guillermo Cuadrado (St. 30m.)



En Juventus se produjo el regreso después de casi seis meses del experimentado defensor Giorgio Chiellini, ya recuperado de una lesión.



En otro encuentro, Fiorentina (28 puntos) consiguió una abultada victoria como visitante de Sampdoria (23), al que doblegó por 5-1.



En el elenco 'viola' se alistó el defensor Germán Pezzella (ex River) y los goles fueron obra del noruego Morten Thorsby en contra de su valla, el serbio Duan Vlahovic (2, uno de penal) y Federico Chiesa (2, uno de penal). El descuento de los genoveses fue logrado por Manolo Gabbiadini.



Parma, con una conquista del marfileño Yao Gervinho, le ganó como visitante por 1-0 a Sassuolo.



Además, Udinese, con los ex Racing Juan Musso en la valla y Rodrigo De Paul en la mitad de la cancha, igualó sin goles con Hellas Verona.



Más tarde jugaban Cagliari-Nápoli y Lazio-Inter. Mañana se completará la fecha con el partido Milan-Torino.



Los resultados del sábado: Lecce 2-SPAL 1; Bologna 0-Genoa 3; Atalanta 2 (un gol de José Luis Palomino)-Roma 1