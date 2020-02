Mercedes Morán: “Es la hora de la mujer latinoamericana”

Mercedes Morán es una estrella en el firmamento del cine hispanoamericano, y es su agenda, antes que la sencillez y simpatía que irradia, la que la delata: la actriz terminó recién el rodaje de la serie sobre Maradona, se encuentra en la tercera semana de rodaje de “El Reino”, thriller político que Marcelo Piñeyro dirige para Netflix, y para colmo justo esta semana, en la que debutó en el Teatro Cervantes con la lectura de un texto de Virginie Despentes, los rodajes son nocturnos, van de la tarde a la madrugada.

Y en el medio, llega el jueves a las salas argentinas “Araña”, cinta del realizador chileno Andrés Wood que el vecino país eligió para representarlos en los Premios Oscar: Morán se sienta entonces a hablar con EL DIA para de lo que considera “una excepción”, el estreno de un filme chileno, porque “los sistemas de distribución en el cine hacen que acá no se vean películas latinas, aunque se paseen por los festivales del mundo y ganen premios. Todo lo que no llega de Hollywood parece que no existiera”.

En ese sentido, dice, la cinta de Wood “sigue corriendo riesgos” al estrenarse en nuestro país, tras haber tomado riesgos con su planteo controversial que metió el dedo en la llaga en las deudas de la sociedad chilena: “Araña” es la historia de un tórrido triángulo romántico en los 70 chilenos, compuesto por tres militantes del partido ultranacionalista Patria y Libertad, parte de la elite chilena que quería acabar con el marxismo y el gobierno de Allende.

Morán, que vuelve a filmar en Chile después de “Neruda”, la biopic de Pablo Larraín, interpreta a una de las aristas del triángulo, Inés, una mujer empoderada, aunque “de un poder machista y facho. Pero empoderada”.

“Una mujer hija de su época, de su clase, en una sociedad archi conservadora”, dice Morán, “pero que aun con su ideología derechosa y clasista debe haber sido una oveja negra para su familia, porque estaba llena de vitalidad, haciendo uso de un poder que la mujer chilena habitualmente no lleva a cabo”.

Una criatura “controvertida”, explica la actriz, que le propuso “un desafío enorme: yo hago un ejercicio, no juzgo, trato de entender las razones por las que las mujeres que interpreto hacen las cosas que hacen… y en el caso de Inés era un desafío enorme no juzgarla”.

“La actuación siempre es una herramienta de conocimiento para mi, y en este caso no solo del personaje, sino también del contexto: tuve que adentrarme en esta historia, en lo que pasa y paso en nuestros países latinos”, afirma la actriz oriunda de Villa Dolores.

En el filme, se pone en la piel a la versión adulta de Inés (la española María Valverde la encarna en su juventud), convertida ya en una exitosa empresaria en la actualidad: Wood cuenta su historia entre el pasado y el presente, tejiendo la directa conexión entre la violencia y el auge de la derecha de los 70 en Chile, con un momento actual de poderosas élites y masas postergadas.

EL ESTALLIDO LATINO

De hecho, la película, rodada en 2018 y estrenada el año pasado en Chile, anticipó el estallido social del país al otro lado de la Cordillera. “Haber visto la película antes y después de lo que paso me permitió hacer una relectura de este huevo de la serpiente que captó Wood, y que desató en Chile una incomodidad muy grande y un importante debate”, cuenta Morán. “Algún diario incluso tituló ‘Araña incendió Chile’… lo que a mi, la verdad, me da mucha felicidad”, agrega entre risas.

Así, “‘Araña” examina ese pasado doloroso que a Chile le costó enfrentar (“la sociedad chilena no tuvo un juicio, como lo tuvimos nosotros, y ahí está el origen de lo que sucede hoy: ¿como se puede convivir con estos personajes con esta impunidad que les dio no haber sido juzgados?”) pero también se convierte en otro exponente del cine actual, como “Parasite”, como “Joker”, que denuncia la brecha entre ricos y pobres dentro del sistema capitalista.

“Son películas que expresan algo de la época, de lo que nos atraviesa a todos, este florecimiento de las derechas. Latinoamérica, como tantos otros lugares del mundo, es teatro de operaciones de las grandes potencias: todos somos actores y víctimas de situaciones que no elegimos, que nos trascienden”, opina Morán, que comenzó a estudiar Sociología antes de que los militares cerraran la carrera: para no perder el año, se anotó en el taller de actuación de Lito Cruz, y el resto es historia.

“El cine siempre ha expresado lo que está sucediendo”, sigue la actriz. “Sin ser ‘Araña’ una canción de protesta, se convierte como otras películas en cintas que además de ser buenas o no, son necesarias, porque generan debates necesarios que pueden llegar a ejercer algún tipo de modificación o redefinir algunas cosas”.

FEMINISMO SOBRE ESCENA

De ese poder transformativo del arte también está hecha su actuación en el Teatro Cervantes, que comenzó este sábado y se extenderá hasta fin de febrero: Morán es una de tres actrices (los viernes le toca a Andrea Bonelli y los domingos a Soledad Silveyra) que sobre las tablas del teatro público leen textos adaptados de “Teoría King Kong” de la rupturista feminista Virginie Despentes, “un libro icónico del feminismo, y de la incorrección política dentro del feminismo. Me pareció muy interesante que un teatro oficial, en su sala grande, hiciera esta movida de actrices leyendo este libro”.

A Morán, que cuenta que ya conocía la obra cortesía de su hija menor, “mi proveedora de literatura feminista”, le toca leer un texto que reinterpreta el mito de la película y también “habla de los hombres, de cómo el feminismo es una revolución que no se trata solo conseguir derechos que necesitamos las mujeres. Despentes se corre de ese confrontar la lucha de las mujeres por los derechos con la lucha de los varones por las dos o tres cosas que quieren sostener. El machismo ataca tanto a los hombres como a las mujeres, es transversal, para ellos tampoco es negocio: los obliga a tener comportamientos, actitudes y tareas que no están buenas, mas allá de algunas prerrogativas que tienen sobre el sexo femenino”.

Por esas sincronías que uno no sabe si atribuir al destino o a la fortuna, el estreno de las tres piezas se dio este fin de semana, tras un arduo debate televisivo sobre la abolición de la prostitución entre referentes del feminismo, a partir de la campaña de marketing de Jimena Barón para promocionar su última canción, “Puta”. El arte muchas veces impulsa debates y transformaciones, pero ¿puede a veces banalizar ciertas cuestiones?

“El arte nunca banaliza. No”, dice tajante Morán, aunque añade que “después, hay una cantidad de productos que especulan con lo que puede ser vendido, leído…”

De todas formas, la actriz afirma que “no asocio el texto de Despentes con lo que le paso a Jimena, a lo que le quito importancia, porque no tenemos que entrar en esa polémica: en el feminismo hay distintas corrientes, más allá de que estamos todas unidas en la búsqueda de derechos que nos fueron quitados o que nunca nos fueron dados”.

“Yo asociaría más el texto con el suceso de los rugbiers: ahí está claro que el machismo ataca principalmente a las mujeres, pero que los hombres también son víctimas de la violencia machista”, lanza Morán.

A la intérprete que saltara a la fama gracias a la recordada “Gasoleros” la dirige en el teatro la actriz, novelista, dramaturga y cineasta Romina Paula, a quien “admiro muchísimo”: Morán ya se ha puesto bajo las órdenes de otras directoras en cine, como Ana Katz, su coprotagonista de “La niña santa”, María Alche y, claro, Lucrecia Martel, y aunque afirma que no sabe bien cómo explicar este país con tantas cineastas canónicas, si le parece que es parte de algo más grande.

“Porque no es solo en el mundo del cine: han aparecido una constelación de escritoras fantásticas, con proyección internacional, la canción que cantaron las mujeres que aparecieron en este despertar chileno tan atravesado por el arte es hoy un himno feminista internacional… Evidentemente, es la hora de la mujer latinoamericana, hay una fuerza imparable en las mujeres latinas”.

Madre de tres mujeres latinoamericanas, Morán dice que aprende cada día de su polenta y sus ideas. “Yo me siento la más progre del mundo, pero me están corrigiendo todo el tiempo”, se ríe. “Mis hijas han sido mis grandes maestras, esos espejos donde aprendés groso. Y específicamente con el tema del feminismo, las tres son mujeres independientes y feministas pero la más chica es la más comprometida: milita, escribe, es de una generación más joven y entonces está impregnada de toda esta movida de una manera muy radical. Es hija de esta estructura que aparece. Las mujeres más grandes también hemos naturalizado cosas que vamos descubriendo, así que es una gran maestra”.