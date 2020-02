Federer fue operado en la rodilla, no jugará Roland Garros y regresará en la gira sobre césped

El suizo Roger Federer, considerado el mejor tenista de todos los tiempos y vigente en el podio del ranking a sus 38 años, fue operado en la rodilla derecha y se perderá varios torneos, el más importante Roland Garros, ya que recién planea regresar en la gira sobre césped, según lo anunció hoy en las redes sociales.



"Mi rodilla derecha me viene molestando desde hace un tiempo. Deseé que las molestias desaparecieran, pero después de una revisión y de una discusión con mi equipo de trabajo, decidí someterme a una cirugía artroscópica este miércoles en Suiza. Después del procedimiento, los médicos confirmar que tomé la decisión correcta y estoy totalmente confiado en lograr una recuperación total", publicó Federer en su cuenta de Instagram.



El tenista nacido en Basilea, tercero en el ranking mundial de la ATP detrás del serbio Novak Djokovic (1) y el español Rafael Nadal (2), apenas jugó seis partidos en 2020, todos en el abierto de Australia, donde alcanzó las semifinales.



"Como consecuencia de la operación, me perderé los torneos de Dubai, Indian Wells, Bogotá, Miami y Roland Garros. Estoy muy agradecido por el apoyo de todos y no veo la hora de volver a jugar pronto. Los veo en el césped", añadió Federer.



El suizo, ganador de 20 torneos de Grand Slam, entre ellos ocho veces Wimbledon, tiene récord de permanencia como número uno del mundo, con 310 semanas, 237 consecutivas.



Si como se presume y es su deseo, regresa al tenis en Halle, Alemania, torneo que comenzará el 15 de junio, no saldrá del 'top ten', aunque deberá defender los puntos que logró el año pasado cuando ganó ese torneo y luego llegó a la final de Wimbledon.