Alberto F. recordó a Kirchner y llamó a “volver a poner al país de pie”

Alberto Fernández, la vicepresidenta, Cristina Fernández, y funcionarios, legisladores y miembros del gobierno recordaron ayer al ex presidente Néstor Kirchner, en el 70º aniversario de su nacimiento. Su hija, Florencia, también lo hizo a través de las redes con un emotivo mensaje y la publicación de una foto del ex mandatario cuando estudiaba derecho en nuestra ciudad.

“Que el recuerdo de Néstor nos convoque a poner al país otra vez de pie”, destacó ayer Fernández y afirmó que la “memoria colectiva” recuerda a Kirchner como “el gran presidente que fue capaz de sacar al país de la postración”. En esa línea, a través de su cuenta de Twitter, exhortó a que su recuerdo “nos convoque a poner a la Argentina otra vez de pie”, al recordar el 70 aniversario del nacimiento de su “querido amigo”.

La publicación del jefe de Estado fue acompañada por un video de un minuto, que incluye fragmentos intercalados de discursos de ambos, mientras se sucede un montaje de imágenes de Kirchner en las paredes de la Casa Rosada.

En tanto, Cristina Fernández lo recordó como un “soplo vital”, al publicar en redes sociales una nota del ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González que lo define de ese modo.

Desde Cuba, donde cumple un tratamiento médico, Florencia Kirchner recordó a su padre con una emotiva publicación, acompañada por una foto del ex presidente muy joven, de la época en la que estudiaba Derecho en nuestra ciudad: “Nena, me dicen las señoras y me agarran el rostro, sos la cara de tu padre”, escribió la joven.