San Lorenzo: Tinelli se juntó con Mauricio Pellegrino aunque todavía hay diferencias económicas

Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo, se reunió anoche con el entrenador Mauricio Pellegrino, aunque por ahora sigue lejos de ser el reemplazante de Diego Monarriz.



La charla entre el empresario y el ex director técnico de Leganés y Deportivo Alavés de España duró dos horas en un hotel del centro porteño.



La conversación trató sobre el proyecto futbolístico, algo que le gustó al conductor televisivo, y después se habló de números, donde hay una diferencia considerada por el momento.



Pellegrino manifestó su deseo de incursionar nuevamente en el fútbol argentino tras sus pasos por Independiente y Estudiantes de La Plata, pero el tema económico será la principal traba en una negociación que, desde la dirigencia, desean finalizarla la próxima semana.



La clave de los tiempos que manejan los directivos pasará por el resultado del domingo contra Aldosivi en Mar del Plata. Si el trinomio compuesto por Hugo Tocalli, Alberto Acosta y Leandro Romagnoli consiguen un buen resultado, que en el contexto actual del equipo -fuera de la clasificación a las copas internacionales del 2021- es solamente una victoria, el período de negociación se ampliará y hasta puede reaparecer la figura de Pablo Güede (DT de Morelia de México).



De hecho, desde la dirigencia sanlorencista aseguraron que "sorprendió" la claridad conceptual de Pellegrino a la hora de hablar de fútbol y, por eso, en estos días habrá una nueva reunión, ya con el representante del DT.



Si el resultado en Mar del Plata es negativo, Tinelli quiere presentar el martes o miércoles a un entrenador con cuerpo técnico confirmado, según le explicaron a Télam.



Por otro lado, San Lorenzo contará con dos cambios en relación al once titular que cayó en la fecha pasada con Racing, de cara al partido del domingo contra Aldosivi, por la 22da. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



Los suspendidos Alejandro Donatti y Diego Rodríguez, que llegaron a las cinco amonestaciones, les dejarán sus lugares a Lucas Menossi e Ignacio Piatti, respectivamente.



El posible once es Sebastián Torrico; Marcelo Herrera, Fabricio Coloccini, Gonzalo Rodríguez, Bruno Pittón; Julián Palacios, Menossi, Gerónimo Poblete, Piatti; Ángel Romero y Adolfo Gaich.