“Debemos quintuplicar los esfuerzos para que esto no suceda nunca más”

Cuando todavía las máximas autoridades a nivel nacional (UAR) o porteña (URBA) no salieron a dar explicaciones oficiales y solamente se han comunicado a través de filtraciones o comunicados a un par de medios, “el mundo del rugby” y la sociedad entera sigue conmocionada con lo que tristemente sucedió en Villa Gesell.

Se ha escuchado y leído muchísimo respecto de lo que pasó y algunas posibles soluciones a la problemática, muy despacio están saliendo a la luz. Lo que llama poderosamente la atención es que las voces que proponen “algo” y a las cuales se hace referencia, están lejanas a los escritorios y si muy cerca de donde arranca todo: la formación infantil y juvenil

Es así que desde el club Albatros, Marcelo Boffi, entrenador que ha pasado por varias divisiones infantiles y juveniles del club tricolor dijo que: “Lo que pasó en Villa Gesell es una gran mancha para el rugby y a todos los que de alguna manera u otra estamos involucrados, debemos quintuplicar los esfuerzos para que esto no suceda nunca, nunca más”. A lo que agregó: “Los educadores y los formadores en los clubes de rugby deberemos hacer mucho más de lo que se hace, para darle a los chicos las herramientas necesarias para eliminar estos hechos de violencia para siempre, nada se arregla desde ahí ni se arreglará. Nuestro deber es seguir formando buenas personas, porque estos diez inadaptados no representan a las 150.000 personas que practican este deporte en el país; el nombre de Fernando Báez Sosa no se debe olvidar jamás, la UAR y la URBA tienen que tener una postura muy clara y eso es algo que no está muy claro, por lo menos ahora. La justicia actuará con lo que pasó y desde el rugby habrá que adaptarse aún mas todo lo que nos rodea como sociedad. Hay que hacerse cargo de lo que pasó y lograr que ni por asomo vuelva a ocurrir algo ni siquiera similar, no está bueno generalizar y meter a todos dentro de la misma bolsa”, explicó Boffi quien jugó durante toda su etapa infantil y juvenil en La Plata Rugby, es hijo de un ex jugador de San Luis y encontró en la enseñanza dentro del club Albatros su lugar en el mundo, su “cable a tierra”.

“EL NOMBRE FERNANDO TIENE QUE QUEDAR GRABADO A FUEGO PARA TODO EL RUGBY”

En la continuidad de la charla, Boffi amplió su visión y destacó: “Esto que pasó no lo cura el tiempo y es una herida abierta que de verdad, no sé cuándo ni cómo encontrará solución. Principalmente en la familia Báez Sosa, porque ahí sí que no hay solución posible. Los jugadores, todos en el rugby, deberán grabarse a fuego el nombre de Fernando. Ya desde el club estamos trabajando: desde el rugby juvenil se han armado grupos interdisciplinarios de consulta con distintos profesionales, que aprovechando la falta de actividad oficial, es propicia para la prevención”. A lo que agregó: “La idea es que cuando la actividad arranque, ya esté todo caminando. Tenemos que actuar en consecuencia, que lo que se está trabajando ahora, sea parte del entrenamiento, que no pare de haber charlas con los jugadores; todo está más peligroso y los tiempos cambiaron. Las consecuencias de las peleas son indefinidas, está mal pelearse y la violencia, te repito, no conduce a nada”.

Finalmente Boffi aseguró: “Desde todos los clubes de la ciudad sé que están activados todos los grupos de trabajo y esto no pasará así nomás, los formadores y educadores de este deporte no permitirán que esto vuelva a ocurrir. Tenemos que ser solidarios, inteligentes porque la vida de Fernando no se recuperará jamás; desde nuestro lugar el compromiso es absolutamente trabajar y redoblar esfuerzos y por sobre todas las cosas, a conciencia, para que esto no vuelva a ocurrir jamás”.

MIENTRAS TANTO, LA UAR DEJÓ FILTRAR UN PLAN DE CONTINGENCIA

En medio de todo esto, desde que ocurrieron los hechos en Villa Gesell, este medio ha buscado, sin éxito, la palabras de las máximas autoridades a nivel URBA y UAR y solo ha conseguido negativas y escuetos comunicados. Es más, ayer mismo, desde la URBA declinaron la posibilidad de expresarse en relación al tema y decidieron seguir manejándose a nivel clubes. Mientras que desde la UAR, solamente una entrevista televisiva y otro comunicado desde un medio gráfico, fueron solo las respuestas oficiales a todo lo que pasó.

Sin embargo, extraoficialmente desde la Unión se estaría trabajando en un “Programa UAR contra la violencia”, que entre otras cosas apuntaría a “erradicar las conductas violentas en todas sus formas dentro del deporte del rugby y sus ámbitos de influencia, formando personas con valores que se integren socialmente en igualdad de condiciones y respeto a sus semejantes”. Donde la “violencia, violencia de género, abusos, bullying, acoso, discriminación”, serían los principales puntos de acción desde las 25 uniones que conforman la Unión Argentina de Rugby.

El tema está candente y de seguro seguirá sumando información todos los días y hasta el momento, solamente Gonzalo Quesada (entrenador de Jaguares) y varios de los referentes de la franquicia argentina de Súper Rugby, salieron a expresar posturas firmes con una “autocrítica” relevante y realmente sincera.