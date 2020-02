Alerta Rojo

Finalmente, y como se presumía por lo sucedido en los últimos entrenamientos, Marcos Rojo no viajó a Rosario y su regreso al fútbol argentino sería el lunes 17 de febrero en La Plata ante Defensa y Justicia, afirmó ayer el entrenador Gabriel Milito, quien sostuvo que “él tiene ganas de jugar y yo de ponerlo, pero consensuamos que lo mejor es que se quede trabajando en City Bell para que su puesta a punto sea ideal”.

El ex defensor del Manchester United, que vino sólo por cuatro meses al fútbol argentino deberá esperar unos 10 días para volver a una cancha de fútbol. Su inactividad no pasó desapercibida en City Bell y tanto el entrenador como el propio jugador quieren que una vez pise una cancha de fútbol no salga nunca más. Y en ese sentido lo mejor, según lo charlaron, es esperar unos días más.

“A Marcos lo vi muy bien pero lo hablamos y preferimos que tenga 10 días más para ponerse a punto. El día que juegue vamos a ver su mejor versión. En los entrenamientos demostró todo lo que nos puede dar, nos brinda muchas variantes en defensa y durante la competencia va a ir adquiriendo el ritmo que le falta”, aclaró el técnico durante la conferencia de prensa ofrecida ayer en el primer piso del edificio de la concentración del Country de City Bell.

De los roles que puede aportarle al equipo, el entrenador no dudó en resaltar su polifuncionalidad . “Marcos nos da la chance de jugar en distintas posiciones, en una línea de 4, en una de 3 también. El aporte que le puede dar, defensivamente, es toda su agresividad y control; atacando lo hace bien y centra bien, y tiene buen pase hacia adentro. Nos interesa mucho que los laterales lo tengan presente, y también nos da juego aéreo por su estatura. Nos da mucho a favor”.

Sobre el equipo, que en principio sería el mismo que venció a Unión, explicó que “mañana (por hoy) vamos a entrenar en Rosario y ahí definiremos todo. Angel (González) se recuperó y está para jugar”.

El plantel albirrojo llegó anoche al Hotel City Center de Rosario y esta mañana se entrenará en el predio que posee Renato Cesarini. Allí Milito pondrá en cancha al equipo que saltará al campo de juego del Coloso Marcelo Bielsa. Todo indica que podrían ser los mismos que derrotaron a Unión en La Plata, pero las miradas están puestas en el posible ingreso de Enzo Kalinski. ¿En reemplazo de quién? Nahuel Estévez o Diego García.

Gabriel Milito habló del momento que atraviesa el equipo y analizó que “en la primera parte del torneo nos costó sumar de visitante, en la segunda parte lo fuimos mejorando y ahora el objetivo es consolidarnos en ese aspecto”.

En relación al rival y su contexto apreció: “Vamos a jugar en un escenario donde te hacen sentir la localía y por eso queremos que el equipo se sienta igual para competir en casa y afuera”.

“Newell’s es un muy buen equipo. Tiene muy buenos jugadores y una idea muy definida. En algunos aspectos tenemos bastantes similitudes. A través del esquema buscamos cosas parecidas. Vamos a jugar en un escenario donde te hacen sentir la localía. Nosotros hemos mejorado, en la segunda mitad del semestre pasado llegaron las victorias ante Gimnasia y Central Córdoba, y los empates. La idea es consolidarnos y por eso queremos que el equipo se sienta igual para competir en casa y afuera”, aportó en relación a todas las cosas que estarán en juego mañana por la tarde en el choque ante la Lepra.

El plantel, luego del almuerzo y un breve descanso, emprendió el viaje rumbo a Rosario. Por un desperfecto mecánico demoró su arribo al City Center. Si bien el equipo no está confirmado sería con Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke y Juan Fuentes; Nahuel Estevez o Enzo Kalinski, Javier Mascherano, Gastón Fernández y Lucas Rodríguez; Angel González, Martín Cauteruccio y Diego García.

Además viajaron Emiliano González, Iván Erquiaga, Iván Gómez, Manuel Castro, Mateo Retegui, Federico González y Darío Sarmiento.

Sin lugar a dudas que la presencia de Castro fue la gran sorpresa. Porque el jugador se quedó afuera del banco la última fecha y su salida a la Major League Soccer es inminente. Pero no obstante Milito decidió llevarlo a Rosario ante la lesión sufrida por Ángel González en la semana.