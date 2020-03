Por la nominación demócrata, otro duelo entre Biden y Sanders

DETROIT

Con sondeos a favor y nuevos apoyos a su candidatura, el aspirante a la Casa Blanca Joe Biden aparecía ayer a toda vela en la carrera demócrata en vísperas de su duelo con Bernie Sanders pautado para hoy en seis estados del país.

El ex vicepresidente de Barack Obama comenzó con tropiezos la competencia para elegir al rival demócrata del mandatario republicano Donald Trump en noviembre. Pero en la última semana, este moderado de 77 años se consolidó como el favorito frente a Sanders, un senador de Vermont de 78 años que se define como “socialista democrático”.

Biden llega fortalecido a las votaciones del “Gran Martes”, en el que están en juego 352 delegados de los 1.991 necesarios para que un candidato se quede con la investidura en la convención nacional del partido en julio.

El promedio de intención de voto de RealClearPolitics lo ubica 15 puntos por encima de Sanders a nivel nacional. Un sondeo de CNN publicado ayer muestra incluso una diferencia superior: Biden recoge 52 por ciento de adhesiones frente al 36 por ciento de Sanders.

Y tras una avalancha de apoyos de antiguos rivales en los últimos días, Biden sumó ayer el respaldo del senador de Nueva Jersey Cory Booker, un carismático ex alcalde de Newark que se había retirado de la carrera en enero. “Necesitamos un candidato que pueda unirnos mejor y ese es Joe Biden”, tuiteó Booker, destacando que el veterano político “restaurará el honor al Salón Oval y enfrentará nuestros desafíos más apremiantes”.

Booker es el tercer político afroestadounidense que estaba en pugna por la nominación presidencial demócrata en respaldar a Biden, luego de la senadora de California Kamala Harris y del ex gobernador de Massachusetts Deval Patrick.

Biden ganó en Carolina del Sur el 29 de febrero gracias al voto negro, una victoria decisiva que lo llevó a quedarse con 10 de los 14 estados en disputa en el supermartes de la semana pasada, en particular en muchos estados sureños con mayoría de población afroestadounidense, un electorado clave para un triunfo demócrata.

Booker y Harris, ambos mencionados como posibles compañeros de fórmula de Biden, participaron anoche en un acto para impulsar la participación electoral en Detroit, la ciudad más grande del estado de Michigan, el premio mayor del “Gran Martes”, con 125 delegados.

Además de Michigan, se votará en Washington (89 delegados), Missouri (68), Mississippi (36), Idaho (20) y Dakota del Norte (14). Biden encabeza las encuestas en los tres estados más poblados: en Michigan, le gana a Sanders 56,7 por ciento a 28 por ciento; en Missouri, 54,3 por ciento a 35,7 por ciento; y en Washington 41,5 por ciento a 39,5 por ciento, según el promedio de RealClearPolitics.

LA BATALLA POR MICHIGAN

Michigan, un “estado bisagra” que votó a favor de Trump en 2016, concentra los esfuerzos de Biden y Sanders. Biden visitó Flint acompañado de Booker, mientras Sanders participó en una mesa redonda sobre el nuevo coronavirus en Detroit.

El “Gran Martes” será el primer duelo entre Biden y Sanders después de que otros principales candidatos dejaran la batalla por la nominación partidaria iniciada hace más de un año.

Entre ellos está la progresista senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, alguna vez favorita a nivel nacional, que aún debe decidir si respalda a Biden, que representa al poder tradicional del Partido Demócrata, o a Sanders, cuyas ideas son más radicales que las de ella.

Además de Booker y Harris, entre los candidatos que dieron apoyo a Biden en los últimos días están la senadora de Minnesota Amy Klobuchar; el ex alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg; el ex congresista de Texas Beto O’Rourke ; y el multimillonario ex alcalde de Nueva York Mike Bloomberg. (AFP y AP)