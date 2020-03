Platenses quedan varados tanto fuera como dentro del país

Las restricciones a vuelos impuestas por el gobierno nacional para frenar la propagación del COVID-19 han generado no sólo que algunos argentinos enfrenten por estas horas dificultades para regresar al país sino también que otros que residen en el extranjero y se encuentran de visita en Argentina tampoco puedan salir.

“Estamos acá en Miami con tres compañeros intentando regresar a Argentina y no sabemos qué va a pasar. Porque si bien adelantamos nuestros pasajes para volver este miércoles (por mañana) en un vuelo de Latam, ni en la compañía ni en el consulado argentino nos aseguran que ese vuelo pueda ingresar”, cuenta María Betsabé Farías (25), una estudiante platense que viajó a Estados Unidos para incorporarse a un programa de “work & travel” y hoy no tiene certezas de cómo regresar al país.

Aunque ella y sus tres compañeros argentinos tenían previsto originalmente regresar entre fines de este mes y principios de abril, la escalada de casos de coronavirus en Estados Unidos y el temor de que cierren aeropuertos precipitó su decisión. “El jueves pasado el restaurante de Colorado en el que trabajábamos cerró por la pandemia y el manager nos recomendó irnos cuanto antes”, explica Betsabé.

“Si bien logramos cambiar nuestro vuelo para este miércoles pagando una penalización, en Latam (por las restricciones de arribo que rigen ya en Argentina para las aerolíneas extranjeras) no nos dieron ninguna tranquilidad. Ni tampoco en el Consulado Argentino, donde nos recomendaron que esperemos porque no nos pueden garantizar nada”, contó la estudiante, quien tras su experiencia de trabajo tenía planeado recorrer Estados Unidos cuando se desató el brote viral.

Así como Betsabé no sabe bien cómo regresará a Argentina, Jorge Ropaldo (53), un platense que reside desde hace 23 años en Francia y que por estos días se encuentra de visita en La Plata, tampoco logra que Air France, la aerolínea en que tenía su vuelo de regreso para fines de este mes, le ofrezca alguna certeza de cómo regresará a París.

“Tenía mi vuelo de regreso a Francia para el 29 de marzo pero se canceló y el próximo vuelo que me ofrece Air France es para el 31 de mayo. Francamente no tengo idea de cómo voy a volver”, reconoce Jorge, quien vino a visitar a su hija y fue sorprendido por las restricciones a vuelos impuestas por el gobierno nacional.

“Cuando llegué a Argentina el 2 de marzo pasado no estaba declarada todavía la pandemia, en Francia no había circulación viral y en Ezeiza apenas si nos dieron algunas recomendaciones preventivas. Hoy no sólo se cierran las fronteras sino que el miedo ha hecho que la gente se ponga paranoica y te trate mal”, confiesa Jorge, quien después de vivir más de dos décadas en Francia habla un español con acento francés.

Pese a que asegura haberse aislado voluntariamente en el departamento de su hija y haber consultado a un médico amigo para mayor tranquilidad, Jorge cuenta que “cuando la gente se entera (que llegó recientemente de Europa) me trata como si fuera un criminal”.

Sin saber cómo resolver su regreso, Jorge asegura que llama todos los días a la oficina de Air France en Buenos Aires en busca de información y no logra que lo atiendan. “Las líneas están saturadas y tienen hasta hora y media de espera”, dice preocupado porque tampoco recibe respuestas por parte del gobierno francés.

SE AGREGARON VUELOS

A horas de que se cierre la frontera aérea y comience a ser la única aerolínea que opere entre el país y las zonas definidas como de riesgo, Aerolíneas Argentinas anunció ayer que agregará tres nuevos vuelos especiales para repatriar argentinos. Dos partirán de Madrid el 19 y 21 de marzo a las 20.10; y uno de Miami el día 20 a las 9.30.