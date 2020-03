Cuarentena preventiva para dos equipos de la primera división de Uruguay

Dos equipos de la primera división del fútbol uruguayo se encuentran en cuarentena. En uno de ellos –Monevideo City Torque--, los futbolistas estuvieron reunidos con el asesor principal de la institución que es uno de los afectados por coronavirus.

Esa situación tuvo rebote: Cerro que enfrentó a Montevideo torque el 7 de marzo también quedó en cuarentena.

En Montevideo City –cuyo DT es el argentino Pablo Marini--, los futbolistas habían estado junto al ex ministro y ex senador Pedro Bordaberry, que es el asesor principal del grupo del "City Football Group" que gerencia varios clubes de fútbol: Manchester City, New York City, Melbourne City, Sichuan Jiuniu, Mumbai City, Yokohama Marinos, Girona F.C. y el equipo uruguayo que usa casaca celeste.

El domingo por la tarde, Bordaberry -que fue candidato a jefe de gobierno de Montevideo y a la Presidencia en pasadas elecciones- anunció que había dado positivo en coronavirus y divulgó un video desde el hospital donde fue internado, para informar de su caso.

El director de Montevideo City Torque, Javier Noblega, dijo a la prensa local que ya habían tomado medidas de precaución pero que ayer mismo dispusieron acciones más firmes. "Nos enteramos ayer por la tarde y activamos la cuarentena para los jugadores y para los de administración; ya habíamos decretado el cese de las actividades en el club, pero ahora les pedimos que intenten no salir de sus casas", dijo Noblega a los periodistas.