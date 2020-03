Efecto coronavirus: el Pastor Giménez “sacó a pasear” a Rial en su propio programa

Desde “Intrusos” habían dado a conocer las imágenes que mostraban al Pastor Giménez ofreciéndole alcohol en gel “con nardo puro” a sus fieles, para “vencer la crisis, el coronavirus y a la misma muerte”, por la módica suma de mil pesos.

Este accionar causó gran indignación en el piso del programa de América, en principio, y el propio Rial calificó de “pedazo de turro” a Héctor Aníbal Giménez (tal cual es su verdadero nombre) por “estafar” a las personas y “aprovecharse” de “este momento espantoso que estamos viviendo todos”. Más tarde, las críticas por el accionar del Pastor se extendieron a varios programas televisivos y a las redes sociales, donde lo denostaron y, en algunos casos, tomaron con humor su “avivada”.

Pero la furia del conductor de “Intrusos no se disipó y lo tuvo en vivo en su emisión de ayer. Sin anestesia, Rial fue al hueso: “Vos no sos pastor, vos fuiste excomulgado de la iglesia evangélica”, le recordó. “Mi iglesia es independiente...”, fue la defensa de él, a la cual su interlocutor sumó: “Ah, es una pyme, sos cuentapropista”. Pero el entrevistado volvió a resguardarse: “Si me vas a faltar el respeto... Yo soy pastor independiente, de una iglesia carismática fundada por mí. Yo puedo ser pastor abajo de un árbol, debajo de un puente. Mi pastorado es una vocación personal”, fue su explicación, que luego extendió tratando de dar su versión sobre el video en el que se lo expuso vendiendo alcohol en gel a cambio de mil pesos: “No, eso está sacado de contexto. Yo hablo de un pacto. En nuestro lenguaje un pacto es con aquellos que colaboran con la iglesia, la fe la mantenemos entre todos. Mis discípulos saben que es un esfuerzo, porque nosotros no estamos subsidiados por el estado”.

Rial, anonadado por lo que estaba escuchando, trató de ser aún más directo: “Vos dijiste que ibas a poder vencer al coronavirus con el alcohol en gel y ese nardo. Estás jugando con el terror y la esperanza de la gente en un momento en el que no hay ni vacuna y se está muriendo la gente. ¿A vos te parece bien eso?”, fue su frase para tratar de hacer reaccionar al hombre. Casi sin inmutarse, su entrevistado le respondió: “Si vos no creés...Yo soy productor de fe”.

Con la rabia in crescendo, el periodista arremetió: “Es una cuestión de ciencia, no de fe. Es una vacuna, esto no se salva solo con fe. Respeto que es importante la fe, pero no es solo con eso (...) Hay gente que se va a quedar que con el dardo y tu palabra se puede curar”. Pero Giménez, lejos de amedrentarse, pasó a convertirse en el entrevistador: “¿Vos creés que la gente es tonta?” y obtuvo como respuesta: “Vos también a veces la tratás de tonta pidiéndole mil pesos. No podés pedirle una luca por el alcohol en gel en este momento de desesperación”.

Para sorpresa del conductor y de los espectadores, la actitud desafiante continuó: “Pero son mis discípulos, campeón”, le retrucó Giménez, aumentando al máximo el enojo de animador del ciclo, que le lanzó: “¿Porque son tus discípulos hacés lo que querés? Sos un comerciante nada más. Vos te escondés en lo espiritual para comerciar. Vos sos de los que piensan que hablen bien o mal, está bien. No es así, lo que estás haciendo no está bien. Veo a una persona que usa la fe del otro para vender cosas bajo el nombre de un pacto”.

Al igual que lo había hecho en un video desde su Instagram (“Toda la bendición a Rial que nos ha dado publicidad gratis y esto hizo que mucha gente venga”), el Pastor le agradeció a “Intrusos” porque le “habían dado una mano” al mostrar las imágenes ya que sus redes recibieron muchas visitas.

“Puedo ser pastor abajo de un árbol, debajo de un puente. Es una vocación para mí”

Pero el periodista aclaró los tantos y señaló: “No, no te dimos una mano. No somos socios de tu mentira, no avalo ni avalamos lo que vos dijiste. Le digo a la gente: tengan fe pero crean en la ciencia. Decís que vamos a ser el país con menos víctimas y sos un irresponsable. ¿Quién te hizo profeta? Es imposible hablar con vos, el mensaje que diste ese nefasto. Le sacaste guita a la gente que se la tenés que dar”.

“Chau, los quiero. Dios los bendiga”, fue la despedida de Giménez, quien decidió terminar de esa manera el móvil, levantándose de su silla y saliendo de cámara.

“No podés pedirle a la gente una luca por el alcohol en gel en este momento de desesperación”

DENUNCIA

Varios lo estaban pidiendo a gritos (incluso el mismísimo Rial) y sucedió: el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de Juan Bautista Mahiques, está investigando la posible venta de los elementos que se difunden como “cura milagrosa” en el Templo de Ondas de Amor y Paz, dirigido por Héctor Aníbal Giménez.

Por otra parte, la Fiscalía investiga la oferta de alcohol en gel a través de la página oficial del Templo en Facebook, por valor de un mil pesos. La denuncia la realizó una abogada, que fue citada a prestar declaración testimonial por el fiscal Matías Michienzi. La letrada ratificó su denuncia y expresó que en el templo del pastor Giménez se colocaban a la venta frascos de alcohol en gel, que se difunden como una “cura milagrosa” a “precios exorbitantes”.

Frente a esta declaración, se abrió una investigación y se imputó al Pastor Giménez por la posible infracción del artículo 208 inciso 1° del Código Penal, que sanciona con prisión de 15 días a un año, al que “sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su autorización, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito”.