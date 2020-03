En DIRECTV GO, recitales de Depeche Mode, The Beatles, Elton John y otros artistas

En tiempos de cuarentena, los clientes de DIRECTV pueden acceder a una variada oferta de recitales y festivales de música para ver on demand a través de la app de streaming DIRECTV GO en smart tv, celulares, tablets y computadoras. Entre la oferta está disponible “Depeche Mode: Spirits in the Forest” (foto), “The Beatles: Made on Merseyside” y, entre otros recitales, “Elton John: The Nation’s favourite song”.