Jazmín Stuart: “La pandemia nos obliga a extrañar el contacto directo para después revalorizarlo”

Esto de la cuarentena, que muchos sugieren, quizás para ponerle buen humor, que se trata de unas pequeñas vacaciones, tiene a todo el mundo más atareado: aunque estemos en casa la vida sigue, los proyectos siguen, la crianza de los chicos sigue. Así le ocurre también a Jazmín Stuart, que atiende a EL DÍA en medio de diversas tareas del hogar y desde el hogar, aunque con calma a pesar del panorama.

“Quedarse en casa es un acto de generosidad, también de autocuidado. Esta situación nos obliga a ponernos creativos, a valorar lo que tenemos, a extrañar el contacto directo para después revalorizarlo, que creo que es algo que se ha perdido mucho con la comunicación virtual: el hecho de estar privado de compartir un momento presencial con los otros es un aprendizaje interesante para que cuando volvamos a tener la posibilidad de vernos cara a cara sepamos lo valioso que es”, lanza como una esperanza la actriz y directora.

Y, como una segunda declaración optimista, sugiere que “hay algo muy lindo que está pasando: al tener que quedarnos todos en casa nos reencontramos con un montón de plataformas donde hay muchas películas y series para ver: es un buen momento, ya que no podemos ir al cine, para conocer películas y series argentinas”.

“Cuando leí el guión de ‘Las buenas intenciones’, terminé llorando, me pareció muy potente, muy hermoso, muy profundo”

Una de esas películas es “Las buenas intenciones”, la maravillosa ópera prima de Ana García Blaya, que reconstruye el mundo de su infancia en una película que disfrazada de comedia noventosa, con banda sonora para cantar en voz alta, retrata desde la mirada de una joven que tiene que crecer de golpe (Amanda Minujín, la hija de Juan y alter ego en el filme de la directora) una mirada intensa sobre la paternidad y la familia.

“Las buenas intenciones” tuvo su estreno comercial a fin de año pasado, y todavía paseaba por los cines (incluso, la daban en el Cine Select) cuando la pandemia cerró los cines: Cine.Ar, la plataforma del INCAA, decidió entonces lanzar los estrenos para que sean alquilados online, y allí es donde hoy se puede ver una de las mejores cintas de 2019.

Una donde Stuart tuvo que construir un personaje complejo, la madre del personaje de Amanda, “diametralmente opuesta”, dice, a como ella es como madre.

“Me costaba entender cierta frialdad de esa mamá, esa cosa inexpresiva, que a simple vista parece algo insensible, aunque en el fondo es muy vulnerable”, afirma la intérprete que en 2019 protagonizó en El Trece la miniserie de alto voltaje “Tu parte del trato”.

Stuart ya conocía a García Blaya desde “hace muchos años, y conocía un poco de su historia personal: cuando me llamó y me dijo que iba a contar una historia autobiográfica y que quería que yo fuera su mamá”, relata la actriz, “me emocioné mucho. Pero cuando me pasó el guion, terminé llorando, me pareció muy potente, muy hermoso, muy profundo. Cuando se trata de algo tan personal es un honor que el autor confíe en vos para retratar un personaje de su vida”.

LAS REALIZADORAS

Directora desde 2011, cuando codirigió “Desmadre” junto a Juan Pablo Martínez (ya había dirigido teatro, en “La mujer que al amor no se asoma”, que debutó en 2005 y se mantuvo tres años en cartel), Stuart cuenta que en ningún momento sintió el impulso de aconsejar a la joven García Blaya en su primera película. “Se la veía muy segura, muy llevaba por una intuición potente y fresca, y rodeada de un equipo maravilloso”, afirma, y dice que de todos modos es capaz de desdoblar sus roles de actriz y directora en el set.

“Ahora en el cine va a haber una pausa, esto implicará alguna pérdida y después tendremos que salir a buscar lo perdido entre todas y todos”

“Observo el trabajo de los directores, y si me comparte algún dilema de dirección, puedo opinar, pero si no, me limito a actuar, y con mucho placer, porque me gusta abocarme solo a eso y dejar a mi directora interna descansando en otro lado”, explica quien ya tiene tres filmes (junto a “Pistas para volver a casa” y “Recreo”) y dos series web como realizadora.

“Dentro del medio donde trabajo todos saben que soy directora además de actriz, y gran parte del público también, y habrá otra que se irá enterando con el tiempo”, dice Stuart sobre el hecho de que mucha gente la piensa todavía como actriz, sin dramatizar la situación: después de todo, incluso cuando todos la pensaban como una actriz de tira juvenil tras “Verano del 98”, ya ella buscaba nuevos horizontes actorales, primero como actriz, trabajando en “Ciudad del sol” e “Historias de sexo de gente común”, por ejemplo, y luego acercándose a la dirección.

Es que para Stuart no hay dicotomía ni conflicto. “Para mi, lo más importante es poder desarrollarme en esas áreas diferentes de manera rotativa”, afirma. “Eso me nutre mucho, dirigir me nutre mucho como actriz y actuar me nutre mucho como directora, son dos lados que se necesitan mutuamente, me dan felicidad y me mantienen activa. Y es lo que siempre quise hacer, desde chica. Me costó mucho esfuerzo, pero siento que hoy estoy en ese camino”.

“Si el costo de hablar de feminismo es sufrir hostigamiento, habrá que ponerle el pecho a ese costo”

LOS NUEVOS VÍNCULOS

Como realizadora, el año pasado estrenó “Cartas a mi ex” en UN3TV (también puede verse en Cablevisión Flow), plataforma para la cual ya había creado “Depto”: un espacio, dice, que “más allá de las limitaciones de producción, UN3 da mucha libertad a los directores”.

“Cartas a mi ex” es una exploración de “la temática de los vínculos y la observación de los nuevos paradigmas en las relaciones sexoafectivas y ciertas temáticas que están flotando en el aire”, dice la realizadora, que también actúa en un episodio.

Con salpicones de diferentes géneros (“entrecruzar los géneros me da gran placer, siempre lo hago”) pero “enmarcado todo en la comedia dramática”, “Cartas a mi ex” se compone de ocho episodios de menos de diez minutos, el formato clásico de la plataforma de la Universidad Tres de Febrero, creados con presupuestos acotados y un gran afán de contar historias sin ínfulas: “Trabajar en formatos más cortos te obliga a encontrar la síntesis desde lo visual y lo sonoro. Nunca dejaría de hacer películas, pero esto es como un espacio de prueba maravilloso”, analiza Stuart.

“En ‘Cartas a mi ex’ no me interesaba bajar línea sino que me interesaba tirar preguntas al aire”

La serie narra una historia por episodio, donde alguien dedica un monólogo a su ex mirando a cámara, una mezcla de género epistolar y confesión youtuber que narran historias de celos, desamores, violencias cotidianas, pero antes desde la experiencia que desde el púlpito. “No me interesaba bajar línea o sacar conclusiones”, asiente Stuart, “sino que me interesaba tirar preguntas al aire, que el espectador se identifique con una historia o con otra y que las conclusiones surjan del otro lado de la pantalla”.